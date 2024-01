DRAMA U DAVOSU: Otkazan let Blinkena, morao da izađe iz aviona - "letelica nebezbedna za korišćenje"

AVION Entonija Blinkena pokvario se u Švajcarskoj, nakon čega je američki državni sekretar bio primoran da se u Vašington vrati manjom letelicom.

Incident se dogodio u sredu, kada se najviši američki diplomata spremao za povratak kući, nakon što je govorio na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Blinkenu i ostalim putnicima rečeno je da je letelica nebezbedna za korišćenje i da moraju da izađu iz aviona "boing 737" u koji su se ukrcali nakon što su helikopterom stigli do aerodroma u Cirihu.

Iz Brisela je zatim stigla pomoć – i to u vidu manjeg aviona koji je američkog sekretara prebacio do Vašingtona. Sreću da tako brzo stignu do kuće nisu, međutim, imali neki od ljudi koji su putovali s njim – pomoćnici i novinari, koji su morali da koriste komercijalne letove.

Blinkenovo putovanje je prekinuto manje od dve nedelje nakon što je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naredila prizemljenje svih aviona "boing 737 MAKS 9", radi bezbednosnih provera nakon eksplozije u vazduhu na letu "Aljaska erlajnsa".

Avion je bio prinuđen da prinudno sleti u Portland u Oregonu, kada je eksplodirao čep na vratima na visini od 16.000 stopa, povređujući nekoliko od ukupno 171 putnika u avionu.

Mlaznjak koji koristi Blinken je, međutim, starija verzija ove letelice.

Regulatori vazduhoplovstva širom sveta su, inače, u martu 2019. godine zabranili "737 MAKS", najprodavaniji "Boingov" avion, nakon što je u nesrećama u Etiopiji i Indoneziji u njima poginulo ukupno 346 ljudi.

Njihovo vraćanje u upotrebu dozvoljeno je dve godine kasnije, nakon popravke njihovih sistema kontrole leta.

Novi problemi bezbednosti pojavili su se prošlog meseca, kada je "Boing" savetovao operatere "737 MAKS" da pregledaju svoje avione zbog mogućeg labavog zavrtnja u sistemu upravljanja kormilom.

Od incidenta sa "Aljaska erlajnsom", cena akcija "Boinga" je pala za oko 19 odsto, što je izbrisalo njegovu tržišnu vrednost za iznos od gotovo 30 milijardi dolara.

