VODA U TUNELIMA RIZIK ZA TAOCE: Najava da bi u borbi protiv Hamasa Izrael koristio i plavljenje podzemnih hodnika otvorila pitanja

PLAN izraelskih vlasti da poplave deo Hamasovovih tunela ispod Pojasa Gaze kao vid brobe protiv palestinske militantne grupe zapanjio je svetsku javnost jer se pod zemljom i dalje, kako se smatra, nalazi 138 talaca. Među njima je, pretpostavlja se, i naš državljanin Alon Ohel. Prema svedočenju oslobođenih Izraelaca koji su tokom nedavnog primrija između zaraćenih strana konačno dočekali da budu u zagrljaju najmilijih, članovi Hamasa držali su ih upravo u tunelima, čak pet spratova ispod zemlje bez svetla, lekova i sa minimalnom količinom hrane. U kakvom stanju se nalaze preostali zarobljenici i dalje je nepoznanica, ali je brigu porodica za njihov život pojačao podatak da Izraelci razmatraju da na ovaj način pritisnu palestinsku grupu.

Foto: Tanjug

Mreža Hamasovih tunela pruža se stotinama kilometara ispod Gaze i njihovo je glavno uporište. Pominje se i da se pojedini prostru i na dubini do 30 metara.

Plavljenje tunela morskom vodom nije nemoguće, tvrde stručnjaci.

- Izrael bi mogao da pumpa hiljade galona morske vode u lavirintsku mrežu tunela ispod Gaze u pokušaju da izbaci borce Hamasa. To se može uraditi, i da, radilo bi - rekao je za "Skaj Njuz" vojni analitičar profesor Majkl Klark.

Ako odluči da "odvrne ventil" Izrael se osim što rizikuje živote talaca čiju lokaciju Hamas drži u tajnosti, mogao bi da se suoči i da drugim velikim problemom.

- Plavljenjem tunela izraelska vojska mogla da bi da zagadi tokove koji pomažu u vodosnabdevanju Gaze. To bi bio deo ekološkog vandalizma za koji svet ne bi zahvalio Izraelu - tvrdi profesor Klark.

On, međutim, smatra i da Izrael možda uopšte nema nameru da poplavi tunele uskoro:

- Pustiti da priča izađe na videlo može biti deo psihološkog ratovanja tako da natera svakog stanovnika Gaze u tunelima da izađe napolje. Da ih izbace iz tunela rečima, a ne vodom.

I palestinski zavničnici saglasni su da bi potapanje tunela dovelo do kolapsa infrastrukture. A dok se borbe nastavljaju da bruje u Pojasu Gaze sa fokusom na njen južni deo, novih naznaka o oslobađanju preostalih talaca iz Hamasovih ruku nema. Izraelski premijer Benjamin Natanijahu porodicama zarobljenih rekao je da trenutno ne postoji mogućnost da se svi taoci vrate kući. S druge strane, Hamas je poručio da neće biti pregovora ili razmene talaca dok ne prestane izraelska agresija na Pojas Gaze.

Netanijahu je, takođe, izjavio je da će izraelska vojska morati da zadrži bezbednosnu kontrolu nad Pojasom Gaze dugo nakon završetka rata protiv Hamasa. On je na konferenciji za medije rekao da će Gaza morati da ostane demilitarizovana, kao i da to može da obezbedi samo izraelska vojska.

- Nijedna međunarodna sila ne može da bude odgovorna za to. Nisam spreman da zatvorim oči i prihvatim bilo koji drugi dogovor - poručio je on.

A dok izraelski zvaničnici govore o teškoj etapi koja je pred njima od ulaska kopnenih snaga na jug enklave, iz SAD poručuju da će trenutna faza izraelske operacije u Gazi trajati nekoliko nedelja pre nego što Izrael pređe, verovatno do januara, na strategiju nižeg intenziteta koja bi usko ciljala određene pripadnike i lidere Hamasa. Bela kuća je, kako prenosi Si-En-En, zabrinuta zbog novih akcija izraelske vojske. Neimenovani visoki američki zvaničnik potvrdio je za američku TV da su SAD u teškim razgovorima upozorile izraelske vlasti da Izraelske odbrambene snage (IDF) ne smeju i na jugu Pojasa Gaze da ponove razornu taktiku koju su koristile na severu enklave i da moraju da učine više kako bi se sprečile civilne žrtve.

SAD su, takođe, predočile Izraelu da se globalno javno mnjenje sve više okreće protiv njihove kopnene operacije u kojoj su stradale hiljade civila i ukazale su da se brzo troši vreme koje imaju za nastavak svoje vojne operacije u sadašnjoj formi i uz međunarodnu podršku koja rapidno slabi. Američki ministar odbrane Lojd Ostin je upozorio da bi "taktička pobeda mogla da se pretvori u strateški poraz ukoliko Izrael ne bude učinio više na sprečavanju civilnih žrtava", iako se, kako ističe, američka pomoć Izraelu ne dovodi u pitanje.

Istovremeno, IDF su objavile da su otkrile jedno od najvećih skladišta oružja tokom kopnene operacije u severnom delu Pojasa Gaze. Vojska je navela da se skladište sa PVO sistemima, raketama dugog dometa, eksplozivima i dronovima navodno nalazi u blizini zdravstvene ustanove i škole, kao i da je deo oružja uništen, a ostatak prenet u Izrael zbog dalje istrage, preneo je "Tajms of Izrael".

Ministarstvo odbrane Izraela juče je primilo 200. teretni avion sa vojnom opremom za IDF. Više od 10.000 tona vojne opreme isporučeno je Izraelu od početka rata, uključujući oklopna vozila, oružje, ličnu zaštitnu opremu, medicinski materijal i municiju, navodi se u saopštenju, preneo je Bi-Bi-Si.

- Napore da se nabavi oprema predvodi Misija za nabavku SAD pri Ministarstvu - dodaju u saopštenju.

Humanitarna kriza u Gazi se pogoršava. Sa produžetkom oružanih borbi sve više stanovnika Gaze gladuje, upozorile su UN. Svetski program za hranu istakao je da je distribucija pomoći sada gotovo nemoguća i da nastavak sukoba ugrožava živote humanitarnih radnika.

Agencija UN za palestinske izbeglice (UNRVA) tvrdi da je više od 600.000 ljudi pod naredbom za evakuaciju u južnom delu Pojasa Gaze, od kojih je skoro polovina već bila primorana da napusti svoje domove ranije. Direktor UNRVA Filip Lazarini na "Iksu" je napisao da "oni nemaju gde da odu". Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je za 24 sata u centru Gaze ubijeno 73 Palestinaca, a da je 123 povređenih odvedeno u bolnicu.

Erdogan neće tampon zonu u Gazi

TURSKA odbacuje planove o uspostavljanju "tampon zone" u Pojasu Gaze, posle završetka borbi u toj palestinskoj enklavi, izjavio je juče turski predsednik Redžep Tajip Erdogan. On je novinarima rekao da je takav plan, koji je prošle nedelje Izrael dostavio Turskoj i nekim arapskim državama, "nepošten prema Palestincima", preneo je "Rojters". "O budućnosti Gaze posle rata odlučivaće Palestinci", rekao je Erdogan, ponavljajući da Izrael mora da vrati teritorije koje je okupirao.

Ne žele da odu iz Kan Junisa

STANOVNICI Kan Junisa kažu da je situacija u ovom gradu strašna. Kalil Ahmad Abu Sulaim (60) ispričao je za britanski javni servis da se preselio u različite delove Kan Junisa u nastojanju da pronađe bezbednije mesto, ali da nije razmišljao o pokušaju da pobegne iz grada uprkos bombardovanju. "Prošle noći nismo mogli da spavamo, a čak ni u ovom trenutku ne znamo gde da idemo. Bili smo raseljeni 55 dana. Želim da ostanem u Kan Junisu dok me ovde ne ubiju. Čak i ako pokušaju da me nateraju, neću otići. Čak i ako to znači da se suočim sa smrću", kaže on. I Muhamed (76), koji je u Kan Junis stigao nedavno nakon što su mu bombardovali kuću, ne želi da napusti grad. "Situaciju u Kan Junisu je veoma teška, ali je mnogo bolja od grada Gaze u kojem smo se svaki sat suočavali sa smrću". Ne želim ponovo da budem raseljen, ali moja žena mi stalno govori 'Ajde da idemo odavde', a ja joj kažem da neću. Neću se ni pomerati", navodi on.