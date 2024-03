BURA U HRVATSKOJ SE NE STIŠAVA: Plenković ponovo isprozivao Milanovića - Kod njega vam je sve fejk, ovo sad što radi je kukavičko ponašanje

PREDSEDBIJ HDZ-a Andrej Plenković je fijaskom nazvao proteste opozicije u pet gradova, a predsednika Republike ponovno prozvao za kršenje Ustava te ga pozvao da podnese ostavku i kandiduje se na parlamentarnim izborima, nakon čega je odmah spreman na suočavanje.

Ocenio je i da je opoziciji birače oterao predsednik Zoran Milanović.

- Mislim da je sad jasno da im je kršitelj Ustava oterao birače. To je jasno. Da je on njima nešto pomogao, ne bi im se dogodio ovakav fijasko juče. I normalno da su ljudi znenađeni, zabrinuti, pitaju se što sve to s tim čovekom nije u redu, pa da radi ovakav cirkus i rušilački pohod na ustavni poredak - rekao je.

Kako je rekao, reč je o prevari birača to jeste građana.

- Prevarili su ljude s onom kampanjom da je normalno. Nema ništa normalno. Mi četiri i po godine gledamo nenormalno ponašanje. S njim očito nešto nije u redu. To govore svi. Govore ljudi među vama, i mediji, to znamo svi itekako. Govore i komentatori, ljudi se to ne usude toliko napisati. Ali to je veliki problem - rekao je Plenković.

Kod njega vam je sve "fejk" (laž), šta god činio, dodao je te kukavičkim ocenio Milanovićeve poslednje poteze.

- I ovo što sad čini je kukavičko ponašanje. Ako je tako hrabar - izađi na izbore, daj ostavku, idemo tu, u I. jedinicu, u istom smo čak kvartu, 'ajmo se mi lepo sučeliti, 'ajmo mi pokazati hrvatskim građanima ko je šta učinio za Hrvatsku i ko šta želi učiniti. Neko ko stvara ovakav haos, gde nam se ljudi vani ili čude, ili smeju, ili na njega kolutaju očima, čini štetu Hrvatskoj - istakao je Plenković.

