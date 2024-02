I KURTI POMAŽE PROMENE? Grupisanje opozicionih stranaka Albanaca u Severnoj Makedoniji uz podršku sa Kosmeta

UOČI predstojećih predsedničkih i parlamentarnih izbora, zakazanih za 24. april i 8. maj, blok opozicionih stranaka Albanaca u Republici Severnoj Makedoniji (RSM), ozvaničen je, minulog vikenda, potpisivanjem Deklaracije za ujedinjenje.

Foto M. Stančić

U bloku su izdvojeno krilo Alijanse za Albance (AA), gradonačelnika Gostivara i utvrđenog predsedničkog kandidata Arbena Taravarija, stranke iz koalicije Evropskog saveza za promene (ESP), koju čine Demokratski pokret, Pokret BESA i Alternativa.

Deklaraciju su, pored Taravarija, potpisali čelnici ovih stranaka, Izet Medžiti, Afrim Gaši i Biljal Kasami. Najavili su da postavljaju temelje buduće ere albanskih stranaka u ovoj državi. Njihov zajednički kandidat na predstojećim predsedničkim izborima je Taravari.

- Potpisivanjem ove deklaracije, na dan kad obeležavamo i nezavisnost Kosova, postavljamo temelje nove ere albanskih stranaka u RSM. Ova deklaracija je zajednička platforma svih društvenih subjekata i faktora koji ocenjuju da je došlo vreme za veliku političku promenu u zemlji - ocenio je Medžiti.

Kako će se na to grupisanje odraziti otvorena podela u AA koju predvodi predsednik Centralne skupštine stranke Zijadin Sela, a koje, na izdvojenom Kongresu treba da ozvaniči samostalno nastupanje na izborima, tek će se videti. S druge strane, dodatnu podršku opozicionom bloku albanskih stranaka u RSM, spolja i pod određenim uslovima iznutra, pruža i čelnik Samoopredeljenja iz Prištine Aljbin Kurti.

Aljbin Kurti, lider Samoopredeljenja, Foto AP

Alji Ahmeti, lider vladajuće Demokratske unije integracija (DUI) u RSM, ocenjuje da stranačko grupisanje albanskog opozicionog korpusa u ovoj zemlji, uoči predstojećih prolećnih izbora, uključivanjem i pokreta Samoopredeljenje Kurtija, neprihvatljivo mešanje u makedonsku političku scenu.

- Kurti se ponovo meša u političku scenu Albanaca u RSM - izričit je Ahmeti. - Najave za delovanje Samoopredeljenja u RSM nisu ostale bez odjeka ni u međunarodnoj zajednici.

U decembru je najavljeno delovanje Evropskog saveza sa četiri opozicione stranke Albanaca u RSM. Medžiti je tada, na skupu prilikom otvaranja zajedničke kancelarije kod spomenika Skenderbegu u Skoplju, najavio da Alternativa, BESA, Demokratski pokret i Samoopredeljenje iz Prištine, (tada nije bilo potvrde iz krila AA Taravarija) deluju zajednički. U izbornu kampanju ulaze zajedničkom izbornom listom, pod istim programom i sa istom kancelarijom u Skoplju.

Pravo na podršku

PREDSEDNIK RSM Stevo Pendarovski podseća da su i dosad stranci pružali podršku domaćim političarima, pa nije nikakav problem da to čini i Aljbin Kurti. "Njegova podrška ljudima koji su makedonski državljani, nije sporna. Ovde nije reč o strancima koji će učestvovati na našim izborima, jer to nije dozvoljeno. Svi koji se pominju u medijima kao njegovi, državljani su Makedonije i imaju pravo da učestvuju na izborima. A političku podršku, Kurti može da da kome želi. Jer, to godinima čine Partija evropskih socijalista i Evropska narodna partija, desnim strankama u Makedoniji", veli Pendarovski.

Opomena

PROFESOR Nuri Bedžeti sa Univerziteta jugoistočne Evrope iz Tetova upozorio je da "Aljbin Kurti želi da unese radikalne elemente i da napravi zajednicu albanskih opština sa separatističkim tendencijama". Bedžeti je bivši pripadnik paravojnih albanskih struktura tzv. Oslobodilačke nacionalne armije (ONA), svrstan na crnu listu SAD od 2001. godine.