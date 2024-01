SVOJATANJE STAROG MOSTA U BRISELU: Graditelj Hajrudin mostarski Hrvat!

POSLANICA Evropskog parlamenta Željana Zovko iz redova HDZ-a tvrdi da Stari most pripada kulturnoj baštini Hrvatske, a u BiH oštre reakcije.

Foto D. Curać

Stari most u Mostaru hrvatska je kulturna baština i nasleđe, ustvrdila je u Evropskom parlamentu u Briselu poslanica Željana Zovko sa liste HDZ-a, što je izazvalo lavinu reakcija u Bosni i Hercegovini. Reagovali su mnogi političari iz Mostara iz redova Bošnjaka ocenjujući istup hrvatske evroposlanice „skandaloznim i vanrazumskim“, poručivši da je most sagrađen davne 1557. od osmanlijskog graditelja Hajrudina kulturno-istorijsko nasleđe Bosne i Hercegovine, a nikako Hrvata.

Zovko je pred poslanicima EP povodom dvadesete godišnjice od otvaranja obnovljenog mosta, kojeg su srušili i oštetili baš Hrvati, govorila u Briselu o materijalnoj i nematerijalnoj baštini Hrvata u Hrvatskoj, a odmah posle njenog govora u BiH su usledile žestoke optužbe na račun hrvatske evroposlanice. „To je bizarna logika Željane Zovko, ako vam nismo uništili most, onda ćemo ga prisvojiti“, rekao je predsednik Gradskog veća tog grada Salem Marić iz Stranke demokratske akcije i optužio hrvatsku poslanicu da lažno informiše evropsku javnost. Naime, u jeku ratnih zbivanja u BiH i sukoba Hrvata i muslimana Slobodan Praljak, koji je predvodio snage Hrvatskog veća odbrane u novembru 1993. srušio je most, nakon čega je zbog zločina koji su počinili Hrvati uhapšen i suđen u Hagu, ali se ubio popivši otrov. Obnovu mosta finansirali su Turska, Hrvatska, Italija i Holandija, uz sredstva Svetske banke, što je koštalo 15 miliona evra. Željana Zovko bila je predstavnica BiH u UNESKO-u i zalagala se da Stari most bude uvršten na njihovu listu, što je i urađeno, a zbog sadašnjeg svojatanja „da je most hrvatski“ u poslednji čas joj je izuzeto priznanje „Mimar mira“, koje joj je pre desetak godina uručio bivši mostarski gradonačelnik Safet Oručević. „Izneverila je ideju i principe na kojima se temelji nagrada“, saopštio je Oručević koji sada vodi nevladinu organizaciju Centar za mir i multietničku saradnju.

Zovko je u Briselu naglasila da obnova mosta mora da bude simbol poverenja, a ne radvajanja, ali nije govorila o barbarskom rušenju mosta od strane HVO. Uz to je predstavila plakat na kojem su slike Starog mosta i Dubrovnika, kao „dokaz“ da je reč o hrvatskoj kulturnoj baštini. Iz BiH su ekspresno stigli demanti tih tvrdnji, a Denis Zvizdić koji je zamenik predsedavajućeg Zastupničkog doma parlamenta kaže da je reč o pokušajima falsifikovanja činjenica. „Stari most nikako ne može da bude hrvatsko kulturno nasleđe i potrudićemo se da svi u Evropi saznaju istinu. Pokrenućemo ideju da se organizuje izložba o Starom mostu ne samo u EP-u, nego i u parlamentima svih članica Evropske unije“, kaže Zvizdić.

Protestu bošnjačkih političkih stranaka pridružilesu se i drugestranke i organizacije u BiH, a redom pršte optužbe da je prećutano ko je i zašto srušio most. Reakcije stižu i iz sveta, a Institut za istraživanje genocida iz Kanade tvrdi da Zovko radi sramni, grubi falsifikat, koji samo potvrđuje njene namere prema BiH. „Preporučujemo joj da se izvine za udruženi zločinački poduhvat HVO i Hrvatske vojske kada je srušen most“.

Željana Zovko u Evropskom parlamentu veoma često istupa i protiv Srba u BiH i Srbije i zamera da „Srbija ne usklađuje svoju spoljnu politiku sa evropskom“. Zauzimala se za negativne izveštaje Parlamenta o Srbiji i često govorila kako se Srbija „mora odlučiti između dobra i zla“. Osudila je Srbiju i zbog „diskriminatorskog odnosa prema hrvatskom jeziku“ i zatražila od Beograda „poštivanje hrvatske kulturne baštine koju Srbija prisvaja“. Pre koji dan je zatražila na plenarnoj sednici EP u Strasburgu da se ispita regularnost izbora u Srbiji i da se hrvatskoj manjini obezbedi mesto u Narodnoj skupštini.

