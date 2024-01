SRBI GRADE 40 KULTURNIH CENTARA: U Hrvatskoj se uoči ovogodišnja četiri izborna kruga očekuju promene i u najvećoj srpskoj stranci SDSS

HRVATSKU čekaju četiri izborna kruga. Sada se čeka objavljivanje datuma za parlamentarne izbore koji bi mogli da budu u aprilu, ili najkasnije u septembru, a po anketama HDZ ubedljivo vodi pred levicom, s tim da je Domovinski pokret najjača krajnje desna stranka.

Foto HINA/ ZVONIMIR KUHTIC

Ako to potvrde i izbori, na velika bi se vrata mogle vratiti stare teme, od ustaša i partizana, do provokacija sa isticanjem simbola iz NDH, dok aktuelna vlast i posle sedam godina nije donela zakon po kojem bi to bilo apsolutno zabranjeno.

Velike promene se očekuju i u najvećoj srpskoj stranci u Hrvatskoj, pre svega da se reši dilema da li Milorad Pupovac ostaje na čelu SDSS-a i Srpskog narodnog veća. Hrvatska vlada u poslednjih pet godina znatno je povećala finansiranje SNV-a i prošle su godine dobili 6,3 miliona evra za razne projekte.

Hrvatska desnica stalno zamera Plenkoviću da izdvaja velika sredstva "za Srbe", a premijer to ističe kao primer dobre saradnje sa nacionalnim manjinama. U planu SNV je da izgradi 40 kulturnih centara, pre svega u sredinama u kojima žive Srbi u Hrvatskoj, a nedavno je predstavljen projekat jednog od njih, u Rijeci. Zgrada bi trebalo da ima 1.800 kvadrata, bila bi arhitektonski vrlo moderna, a omogućila bi Srbima u Rijeci da imaju mesto za afirmaciju nacionalnih, kulturnih i prosvetnih potreba. Sve to ukazuje da će se koalicija HDZ sa SDSS-om nastaviti i dalje i da će najveća stranka izaći na izbore kao i pre četiri godine, uz podršku nacionalnih manjina.