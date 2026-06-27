Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 28. JUN: Blizanci posvećeni važnim ciljevima, Vaga rešava pravna pitanja, Vodolija napreduje u karijeri

Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 06. 2026. u 20:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 28. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА НЕДЕЉУ, 28. ЈУН: Близанци посвећени важним циљевима, Вага решава правна питања, Водолија напредује у каријери

Foto: Depositphotos/koi88

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Vaš vladalac Mars, vladalac vaših finansija, posle dve godine ulazi u Blizance donoseći vam isplative ugovore, novac preko kraćih putovanja, marketinga, i usavršavanja stranih jezika. Rasprave sa rođacima.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posle dve godine Mars ulazi u kuću novca, gde se nalazi Uran, donoseći vam mnogo originalnih ideja i potrebu da čak rizikujete, što vam nije svojstveno, kako biste pronašli nove vidove zarade, poput internet-trgovine.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Aspekti Jupitera u kući komunikacija donose vam novac preko novih ugovora, saradnje sa strancima, nekretnina. Mars posle dve godine u vašem znaku, gde se nalazi Uran, čini vas spremnim da se posvetite važnim životnim ciljevima.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Pozicija Jupitera u vašem znaku donosi vam rešavanje važnog finansijskog i egzistencijalnog pitanja. Posle dve godine, Mars ulazi u vašu kuću podsvesti, gde se nalazi Uran, čineći vas mnogo nervoznijim. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mars ulazi u kuću društvenog života i novca gde se već nalazi Uran donoseći vam više izlazaka, druženja sa prijateljima. Posvećeni ste rešavanju važnih egzistencijalnih ciljeva i finansijskih planova.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Aspekti Jupitera donose vam mogućnost kupovine nekretnine i rešavanja finansijskih pitanja. Ulazak Marsa u kuću karijere u kojoj ga čeka Uran, donosi probleme na poslu i potrebu da napravite zaokret u karijeri.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mars ulazi u devetu kuću gde se nalazi Uran donoseći vam sjajne šanse kada je reč o visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja, samostalnoj delatnosti, prekookeanskim putovanjima.Poboljšanje odnosa sa emotivnim partnerom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars posle dve godine ulazi u kuću novca, gde se i nalazi Uran, fokusirajući vas na finansije, veću zaradu, ali i troškove. Škorpionke očekuju susreti sa intrigantnim i muškarcima sumnjive prošlosti.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Ulazak Marsa u kuću partnerskih odnosa, gde se već nalazi Uran, posle dve godine, donoseći vam turbulentne scene u odnosu sa emotivnim partnerom, nagle raskide ali i isto takva pomirenja i obnavljanje veze.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Aspekti Jupitera donose vam uspeh preko privatnog biznisa, poljoprivrede, kulinarstva. Mars, vladalac vaše privatnosti i novca, posle dve godine, ulazi u kuću posla, fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posle dve godine, Mars, vladalac vaše karijere i dogovora, ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, gde se nalazi vaš vladalac Uran, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, originalne ideje a slobodnima i novu ljubav.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Sa Marsom u kući privatnosti gde se nalazi Uran donosi vam sukobe u porodici, kao i mogućnost nagle selidbe. Rešavate finansijske i probleme sa visokim obrazovanjem, pravnim pitanjima ili boravkom u inostranstvu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!