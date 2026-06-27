DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 28. JUN: Blizanci posvećeni važnim ciljevima, Vaga rešava pravna pitanja, Vodolija napreduje u karijeri
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 28. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Vaš vladalac Mars, vladalac vaših finansija, posle dve godine ulazi u Blizance donoseći vam isplative ugovore, novac preko kraćih putovanja, marketinga, i usavršavanja stranih jezika. Rasprave sa rođacima.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Posle dve godine Mars ulazi u kuću novca, gde se nalazi Uran, donoseći vam mnogo originalnih ideja i potrebu da čak rizikujete, što vam nije svojstveno, kako biste pronašli nove vidove zarade, poput internet-trgovine.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Aspekti Jupitera u kući komunikacija donose vam novac preko novih ugovora, saradnje sa strancima, nekretnina. Mars posle dve godine u vašem znaku, gde se nalazi Uran, čini vas spremnim da se posvetite važnim životnim ciljevima.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Pozicija Jupitera u vašem znaku donosi vam rešavanje važnog finansijskog i egzistencijalnog pitanja. Posle dve godine, Mars ulazi u vašu kuću podsvesti, gde se nalazi Uran, čineći vas mnogo nervoznijim. Nesanica.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mars ulazi u kuću društvenog života i novca gde se već nalazi Uran donoseći vam više izlazaka, druženja sa prijateljima. Posvećeni ste rešavanju važnih egzistencijalnih ciljeva i finansijskih planova.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Aspekti Jupitera donose vam mogućnost kupovine nekretnine i rešavanja finansijskih pitanja. Ulazak Marsa u kuću karijere u kojoj ga čeka Uran, donosi probleme na poslu i potrebu da napravite zaokret u karijeri.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Mars ulazi u devetu kuću gde se nalazi Uran donoseći vam sjajne šanse kada je reč o visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja, samostalnoj delatnosti, prekookeanskim putovanjima.Poboljšanje odnosa sa emotivnim partnerom.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Mars posle dve godine ulazi u kuću novca, gde se i nalazi Uran, fokusirajući vas na finansije, veću zaradu, ali i troškove. Škorpionke očekuju susreti sa intrigantnim i muškarcima sumnjive prošlosti.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Ulazak Marsa u kuću partnerskih odnosa, gde se već nalazi Uran, posle dve godine, donoseći vam turbulentne scene u odnosu sa emotivnim partnerom, nagle raskide ali i isto takva pomirenja i obnavljanje veze.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Aspekti Jupitera donose vam uspeh preko privatnog biznisa, poljoprivrede, kulinarstva. Mars, vladalac vaše privatnosti i novca, posle dve godine, ulazi u kuću posla, fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Posle dve godine, Mars, vladalac vaše karijere i dogovora, ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, gde se nalazi vaš vladalac Uran, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, originalne ideje a slobodnima i novu ljubav.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Sa Marsom u kući privatnosti gde se nalazi Uran donosi vam sukobe u porodici, kao i mogućnost nagle selidbe. Rešavate finansijske i probleme sa visokim obrazovanjem, pravnim pitanjima ili boravkom u inostranstvu.
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