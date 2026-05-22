USVOJITE OVU KORISNU RUTINU: Zašto je dobro da čistite radnu površinu dok kuvate

Profesionalni kuvari i stručnjaci za higijenu u kuhinji slažu se u jednom: dobra organizacija je podjednako važna kao i sam recept.

Depositphotos/aamulya

Takozvani princip „čisti u hodu“ podrazumeva da ne čekate kraj pripreme obroka da biste sredili nered, već da tokom kuvanja postepeno održavate radni prostor urednim.

Ova praksa ima više prednosti. Pre svega, štedi vreme – kada je jelo gotovo, već ste obavili veći deo čišćenja. Pored toga, smanjuje se mogućnost širenja bakterija, naročito nakon kontakta sa sirovim namirnicama poput mesa ili jaja. Savetuje se da uvek imate pri ruci krpu, sunđer i sredstvo za brzo pranje, kako biste u kratkim pauzama mogli da obrišete radne površine ili operete posuđe koje vam više nije potrebno.

Ono što je posebno važno jeste da ova navika utiče i na sam proces kuvanja. Uredan prostor omogućava bolju koncentraciju, manje grešaka i više uživanja u pripremi hrane. Vremenom, „čišćenje u hodu“ postaje automatska rutina koja kuhinju pretvara u funkcionalno i prijatno mesto, a vas u odmorniju i nadahnutiju kuvaricu ili kuvara.