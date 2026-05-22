USVOJITE OVU KORISNU RUTINU: Zašto je dobro da čistite radnu površinu dok kuvate
Profesionalni kuvari i stručnjaci za higijenu u kuhinji slažu se u jednom: dobra organizacija je podjednako važna kao i sam recept.
Takozvani princip „čisti u hodu“ podrazumeva da ne čekate kraj pripreme obroka da biste sredili nered, već da tokom kuvanja postepeno održavate radni prostor urednim.
Ova praksa ima više prednosti. Pre svega, štedi vreme – kada je jelo gotovo, već ste obavili veći deo čišćenja. Pored toga, smanjuje se mogućnost širenja bakterija, naročito nakon kontakta sa sirovim namirnicama poput mesa ili jaja. Savetuje se da uvek imate pri ruci krpu, sunđer i sredstvo za brzo pranje, kako biste u kratkim pauzama mogli da obrišete radne površine ili operete posuđe koje vam više nije potrebno.
Ono što je posebno važno jeste da ova navika utiče i na sam proces kuvanja. Uredan prostor omogućava bolju koncentraciju, manje grešaka i više uživanja u pripremi hrane. Vremenom, „čišćenje u hodu“ postaje automatska rutina koja kuhinju pretvara u funkcionalno i prijatno mesto, a vas u odmorniju i nadahnutiju kuvaricu ili kuvara.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SAVET PLUS: Vratite boju starim farmerkama
14. 05. 2026. u 06:45
Nije samo čuvar blistavog osmeha: Savet plus - Otkrijte šta sve može pasta za zube
20. 04. 2026. u 23:15
VAŽNO JE ZNATI DA GA NE BISTE OŠTETILI: Evo kako da očistite teflonski tiganj
06. 04. 2026. u 22:30
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
Šaban otkrio istinu o vezi sa Cecom - 2 sata potom je ubijen! Ona pričala zašto ga je ostavila
DEJAN Marjanović Šaban je pre 32 godine u jednom intervjuu otkrio istinu o njegovoj vezi sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović. Dva sata kasnije je ubijen.
20. 05. 2026. u 20:45
Komentari (0)