DAN ZA LJUBAVNE DILEME: Astro savet za utorak, 26. mart - Zbog asteroida, na udaru čak 6 horoskopskih znakova

POZICIJA Merkura između asteroida Hiron, Amor i Karma u Ovnu, stavlja Ovnove, Vage, Blizance, Device, Ribe i Škorpije pred ozbiljne dileme kada se radi o njihovom ljubavnom životu.

Foto Pixabay free images

Ribe će se još najbolje snaći, jer vole da idealizuju partnera, što će im neko vreme olakšati komunikaciju s njim.

Asterioid Eros između moćnog Jupitera blizu i Urana u Biku, obrazuje sjajne aspekte sa Venerom blizu Saturna, tako da će Vage i Bikovi moći da se prepuste uživanju u susretu i ćaskanju sa starom simpatijom.

Možda će se Vaga još bolje snaći, zbog asteroida Vikotrija u njenom znaku.

Asterioid Psiha priljubio se uz Pluton u Vodoliji, pa su nervi januarskih Vodolija napeti ko strune, ali one to ne pokazuju, naporno je, ali izdržaće one, biće tu lepe zarade preko saradnje sa Ovnom.