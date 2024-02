OČI NA VRH GLAVE, DEBELA KAO GUMA OD AUTA: Otkrivena nova vrsta džinovske anakonde (FOTO)

NA udaljenom i skrovitom području Amazonije, uz pomoć domorodačkog plemena, naučnici su otkrili novu vrstu džinovske anakonde.

Biolog Brajan Fraj sa Univerziteta Kvinslend u Australiji predvodio je tim koji je u regiji Bameno pronašao i proučio nekoliko primeraka novootkrivene severne zelene anakonde (Eunectes akayima).

-Pleme Vaorani nas je pozvalo da istražimo regiju i prikupimo uzorke određene populacije anakonde, za koju se širila glasina da je najveća do sada. Domorodački lovci su nas odveli u prašumu na desetodnevnu ekspediciju. Pleme, naime, ove zmije smatra svetima, rekao je Fraj.

Fraj navodi da se severna zelena anakonda odvojila od južne zelene anakonde pre gotovo 10 miliona godina i da se genetski razlikuju za 5,5 odsto.

-To je vrlo značajna razlika. Na primer, ljudi se od šimpanze genetski razlikuju samo oko dva odsto. Ovo otkriće je vrhunac moje karijere, dodao je on.

U istraživanju je učestvovao i holandski biolog Frik Vonk koji je pre nekoliko dana na društvenim mrežama objavio noviji snimak susreta s novootkrivenom vrstom džinovske zmije.

-Na snimku je najveća anakonda koju sam ikada video. Debela je kao guma od auta, duga osam metara i teška preko 200 kilograma - s glavom velikom kao moja, napisao je on.

Do sada su bile poznate četiri vrste anakonde, među kojima je i zelena (također poznata kao divovska anakonda). Zelene anakonde su pravi divovi među gmazovima. Najveće ženke mogu narasti i više od sedam metara te težiti preko 250 kilograma.

Ove su životinje dobro prilagođene životu koji uglavnom provode u vodi. Nozdrve i oči su im na vrhu glave, tako da mogu da gledaju i dišu dok im je ostatak tela potopljen. Maslinaste su boje, s velikim crnim mrljama, što im omogućuje stapanje sa okolinom. Zelena anakonda se lako kreće kroz vodu i zna da napadne veliki plen poput kapibare i jelena, piše „Konverzejšn“.

Ova stvorenja nisu otrovna. Hvataju plen velikim, fleksibilnim čeljustima, a zatim ga dave i gnječe svojim snažnim telom pre nego što ga progutaju.

Istraživanje po nazivom „Disentangling the Anacondas: Revealing a New Green Species and Rethinking Yellows“ objavljeno je u časopisu „MDPI Diversity“.

