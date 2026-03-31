DIM KAO PROLAZNOST VREMENA: Mlada umetnica Ena Jevtić predstavlja se u Galeriji "Singidunum"
MLADA vizuelna umetnica Ena Jevtić (1996) u svom radu povezuje sliku, crtež i fotografiju, a njena izložba Cigarette project trenutno je u toku u Galeriji "Singidunum".
Autorka koja je osnovne i master studije završava na odseku slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti bavi se temama repeticije, tokovima, meditativnim stanjima, temama prolaznosti, zavisnosti, ljudskosti, ljubavi, mana i vrlina kako čoveka tako i sveta uopšte. Interesuje je simbolika boja i psihologija ljudi, koristi se strpljenjem i istrajnošću i veruje u neraskidiv kontakt umetnosti i gledalaca.
Prema rečima pisca, slikara i predavača na FLU, Luke Tripkovića, Jevtićeva cigarete koristi kako bi poslala autorsku poruku, jer one u ovom slučaju "preuzimaju alegorijsku ulogu voća, leptirova ili mehurova sapunice koji su krasili barokna platna u nameri da ukažu na prolaznost vremena i taštinu koja proizilazi iz prepoznavanja sopstvene smrtnosti".
- Svaka od njih predstavlja jedinicu u vremenu, simbolizuje rutinu i automatizaciju svakodnevice - piše Tripković. - Imajući u vidu da je reč cigarette skovao Bodler kako bi napravio distinkciju u odnosu na cigare koje puše muškarci, treba uzati u obzir i emancipatorsku ulogu koje su cigarete odigrale u borbi za ženska prava. Poput gume, naizgled banalnog proizvoda, čija masovnost je doprinela masovnoj produkciji bicikala i tako postala argument za žensko oslobođenje od obaveznog nošenja suknji u javnosti i "ulazak" u pantalone, Klajn navodi da je osvajanje slobode da se puši za žene u Francuskoj bio preduslov za dobijanje glasačkog prava, koje je ozvaničeno samo dve nedelje nakon dozvole uživanja u cigaretama.
