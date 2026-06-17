"NOVOSTI" SAZNAJU: Evo ko je Srbin koji je ubijen u Barseloni, ima prebivalište na Voždovcu

KAKO "Novosti" saznaju, u Barseloni je 10 juna, nedaleko od Crnogorskog konzulata, ubijen Beograđanin Kristijan A. (45) za kojim je Belgija raspisala crvenu Interpolovu poternicu zbog trgovine kokainom.

Foto: Printscreen/elperiodico

Prema našim saznanjima Kristijan A. ima prebivalište na Voždovcu.

Podsetimo, ubica je 10. juna ujutru prišao žrtvi s leđa na ulici i ispalio mu hitac u potiljak, a zatim je pobegao. Kamere su snimile egzekutora, a interesantno je da on nije skrivao svoje lice.

Foto: El Caso

- Kamere su snimile lice ubice i za njim se traga. Policajci su tokom uviđaja u jednoj kanti za smeće pronašli biciklističku kacigu, pištolj i telefon za koje se sumnja da ih je ubica bacio posle zločina. Sa tih predmeta uzeti su otisci prstiju i biološki tragovi i za osumnjičenim se intezivno traga - naveli su španski mediji.