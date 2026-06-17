"NOVOSTI" SAZNAJU: Evo ko je Srbin koji je ubijen u Barseloni, ima prebivalište na Voždovcu
KAKO "Novosti" saznaju, u Barseloni je 10 juna, nedaleko od Crnogorskog konzulata, ubijen Beograđanin Kristijan A. (45) za kojim je Belgija raspisala crvenu Interpolovu poternicu zbog trgovine kokainom.
Prema našim saznanjima Kristijan A. ima prebivalište na Voždovcu.
Podsetimo, ubica je 10. juna ujutru prišao žrtvi s leđa na ulici i ispalio mu hitac u potiljak, a zatim je pobegao. Kamere su snimile egzekutora, a interesantno je da on nije skrivao svoje lice.
- Kamere su snimile lice ubice i za njim se traga. Policajci su tokom uviđaja u jednoj kanti za smeće pronašli biciklističku kacigu, pištolj i telefon za koje se sumnja da ih je ubica bacio posle zločina. Sa tih predmeta uzeti su otisci prstiju i biološki tragovi i za osumnjičenim se intezivno traga - naveli su španski mediji.
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