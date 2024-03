MUŽU PRETI DOŽIVOTNA ROBIJA: Oglasilo se tužilaštvo povodom jučerašnjeg ubistva i pokušaja samoubistva u Novom Sadu

POVODOM jučerašnjeg događaja, kada je u porodičnoj kući u Novom Sadu lišena života G. T. (53) iz Novog Sada, a koji je uznemirio javnost, jutros se saopštenjem oglasilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

FOTO:Lj.P.

Naime, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je, kako se navodi, zajedno sa pripadnicima Policijske uprave u Novom Sadu, izvršilo uviđaj na licu mesta, te je, između ostalog, izdat i nalog da se telo pokojne prenese u Centar za sudsku medicinu u Novom Sadu, i toj ustanovi je naloženo vršenje obdukcije, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Sa lica mesta su izuzeti predmeti za koje postoji sumnja da su korišćeni za izvršenje krivičnog dela, a koji će biti predmet forenzičke obrade i veštačenja.

- Tužilaštvo je delo kvalifikovalo kao krivično delo teško ubistvo iz čl. 114 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika, jer postoji sumnja da je izvršeno na svirep i podmukao način, a za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora – navodi se u saopštenju VJT.

Zbog postojanja sumnje da je izvršio navedeno krivično delo, N. T. (55) iz Novog Sada, suprug pokojne, biće saslušan u svojstvu osumnjičenog, kada se za to steknu uslovi, odnosno kada bude otpušten iz zdravstvene ustanove u kojoj mu se ukazuje medicinska pomoć, nakon što su ga nadležne službe izvukle iz Kanala DTD, gde je pokušao da izvrši suicid utopljenjem.

Porodična tragedija se, podsećamo, dogodila u ponedeljak u popodnevnim satima u novosadskom Vidovdanskom naselju u Ulici Diane Budisavljević. Muškarac N. T. je, kako se sumnja, bušilicom usmrtio svoju suprugu, posle čega je otišao do Temerinskog mosta i, navodno, vezavši lanac i betonski blok oko sebe skočio u kanala Dunav-Tisa-Dunav i pokušao da izvrši samoubistvo. On je na most došao crvenim automobilom, parkirao ga na sredini i skočio. Njega su, međutim, uspeli da izvade iz vode i u stabilnom stanju hipotermičan je prevezen u Urgentni centar.

Beživotno telo njegove pedesettrogodišnje supruge, kako saznajemo, pronašla je jedna od njihovih kćerki i o tome odmah obavestila nadležne službe.