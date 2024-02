MISTERIJA DUGA 17 GODINA: Ubistvo advokata i sudije iz Sente još nije rasvetljeno - zločinac godinama izmiče pravdi

ADVOKAT Momir Lazić iz Sente usmrćen je pre 17 godina, a njegov ubica još nije uhvaćen i izveden pred lice pravde. Porodica žrtve ne može da se pomiri sa činjenicom da za sve ovo vreme niko nije uhapšen, kao i da kompletno pravosuđe žmuri na to ubistvo.

foto:J.L.

U Senti, Kanjiži i okolini se i danas prepričava kako je nekadašnji sudija i predsednik Opštinskog suda, ubijen 1. februara 2007. godine na kućnom pragu u Ulici Branka Radičevića broj 5 u Senti. Usmrćen je sa dva hica iz vatrenog oružja u večernjim satima, a pronađen sutradan na ulazu u kuću. Utvrđeno je da ga je prvi hitac pogodio u bradu, dok ga je drugim metkom ubica "overio" u predelu potiljka. Lazić je bio sportski obučen, u kući nije bilo premetačine, niti je ubica išta odneo nakon likvidacije.

Dr Goran Lazić, Foto J. L.

Lazić nikome nije bio dužan, a koliko se zna novac mu niko nije dugovao, o čemu svedoči i koverat sa 40.000 evra koji je u kući ostao netaknut. Takođe, brojni predmeti na kojima je radio, a čija se dokumentacija nalazila u kući, nisu ni pipnuti.

- To što je ubica mog brata na slobodi je sramota za celo pravosuđe i državu, jer je Momir bio "vojnik" ove države. Bio je student generacije Pravnog fakulteta, sin čoveka, takođe pravnika, koji je ustrojio sistem u ovoj opštini... Kada je srpsko pravosuđe preuzimalo sudove na Kosovu i Metohiji, on je tamo poslat da vodi opštinske sudove u tri opštine, tri puta je proglašavan najboljim predsednikom osnovnih sudova u Srbiji, a da pritom nije bio član vladajuće partije... Eto, takav je čovek bio moj brat. Bez mrlje u karijeri, ni kao sudija, ni kao advokat - kaže, za "Novosti", dr Goran Lazić, brat pokojnog Momira.

- Da takvog čoveka ubiju na kućnom pragu i da je državi svejedno. Njegova kuća ima "suvi" ulaz, kapija je uvek bila zaključana, nekoliko ljudi je samo imalo ključ od kuće u kojoj je živeo sam posle razvoda. Ubijen je na pragu tog suvog ulaza, a brava nije bila obijena.

ŽRTVA Momir Lazić, Foto J. L.

U više navrata iz policijskih izvora je ranije predočavano da je slučaj "policijski rešen", prvi put još u junu iste godine kada je zločin počinjen. Međutim, svirepo ubistvo advokata Lazića nije u potpunosti rasvetljeno i zločinac 17 godina izmiče pravdi.

- Tada glavni transolog, koji je igrom slučaja bio u Senti jer ga je moj brat angažovao za jedan slučaj, uradio je uviđaj. Stigao sam do Rodoljuba Milovića, nekadašnjeg načelnika Uprave kriminalističke policije MUP, koji mi je rekao da će celu policijsku karijeru smatrati neuspešnom ako ubicu ne privede pravdi. Dvojica bivših načelnika Policijske uprave Kikinda i iskusni inspektori kriminalističke policije, koji su radili na rasvetljavanju, jasno su mi rekli da je slučaj policijski rešen - jasan je Lazić. - Bez obzira na to, niko se ni na tren nije našao iza rešetaka. Za to smatram odgovornim Više javno tužilaštvo u Subotici, koje je još tada odbilo nalog beogradskog UKP da uhapsi dve osobe za koje se osnovano sumnjalo da su direktno ili indirektno povezane sa zločinom, već je navelo da traži oružje izvršenja. Takođe, dve osobe su pale na poligrafu, a da im ni pritvor nije bio određen. Jedini razlog što ubica mog brata slobodno hoda ulicom jeste to tužilaštvo koje ne zna i neće da radi svoj posao.

Brat ubijenog advokata javno izražava ogorčenje zbog nepostupanja Višeg javnog tužilaštva u Subotici, smatrajući da, oglušujući se o nalaze iz policijske istrage, sve ovo vreme na taj način štite počinioca, nalogodavca i organizatora ubistva.

Svaki februar mi je sve teži

POKOJNA majka je jedanaest godina svaki dan bila na groblju, do poslednjeg svog daha išla je u crkvu i molila se da se ubica pronađe. Nije mogla da se pomiri sa tim. A ne mogu i ja. Nikad i neću, umreću sa tim. Svaki februar mi je sve teži. Pitam se samo dokle može da ide to gromoglasno ćutanje celog sistema - kaže neutešni Momirov brat Goran.

Bez novih saznanja o ubistvu

U ODGOVORU na pitanja našeg lista o ovom zločinu, Više javno tužilaštvo u Subotici navelo je kratko da nema novih saznanja o ubistvu advokata Momira Lazića iz Sente.