MUK U SUDNICI NA IZJAVU SAUČEŠĆA: Roditelji dece ubijene u masakru u "Ribnikaru" slušali odbranu Kecmanovića - Vladimir negirao krivično delo

PO okončanju suđenja u krivičnom postupku Vladimiru i Miljani Kecmanović u Višem sudu u Beogradu, koje je zatvoreno za javnost, svi su danas čini se uznemireni ili iznervirani izašli iz sudnice.

Foto D. Milovanović

Prvi je, koji minut pre kraja, sudnicu napustio Slobodan Negić, otac Sofije Negić, koju je Kosta ubio u holu škole "Vladislav Ribnikar", kojem, kako se čini, nije bilo dobro.

Na pretresu je prvookrivljeni Vladimir Kecmanović danas izneo odbranu i negirao da je počinio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti, za šta je optužen, jer je kako se navodi u optužnici sina učio da puca i nije dobro obezbedio dva pištolja, koja je Kosta uzeo i izvršio zločin u školi, kada je ubio deset osoba, a šest ranio.

Kako saznajemo on je ostao pri iskazu datom u Višem tužilaštvu u istrazi, nije detaljisao i vrlo malo je pričao danas u sudnici i to spuštene glave. Na početku se okrenuo porodicama ubijene dece i izjavio saučešće, jer ranije nije imao priliku da im se obrati, pošto je sve vreme u pritvoru. U sudnici je tada vladao muk i niko nije reagovao.

Njegov branilac Irina Borović rekla je ispred suda da je u toku faza postavljanja pitanja, da oni pitanja nisu imali, a da je tužilaštvo započelo svoje ispitivanje i da će ga sutra nastaviti. Navela je da su isticali predlog za otvaranje suđenja za javnost, ali da je odluka suda ostala nepromenjena.

Foto D. Milovanović

- Mi insistiramo na javnom suđenju, pogotovo što se vodi parnični postupak u kojem će stranke pred javnošću davati svoje izjave. Zato je besmisleno da ovo suđenje bude zatvoreno, kada će isto pričati u parničnom postupku - rekao je branilac Borivoje Borović.

On je naveo i da se nisu protivili predlogu da se oštećeni vrate u sudnicu i slušaju odbranu Kecmanovića.

- Nema nijedan razlog da oni ne prisustvuju sve vreme u sudnici. Mi želimo da čuju ne samo odbranu, već i dokaze za koje javnost ne zna, da bi se pravilno moglo proceniti da li postoji krivično delo na strani Vladimira Kecmanovića, a posebno njegove supruge.

Foto D. Milovanović

Sud je, inače, na početku današnjeg suđenja prihvatio predlog tužilaštva i ukinuo oštećenim porodicama status svedoka, i tako dozvolio da prisustvuju iznošenju odbrane okrivljenih, a posle tužioca i punomoćnika i roditelji će moći da im postavljaju pitanja.

Jedan od punomoćnika Zora Dobričanin kazala je da su oštećeni i njihovi zastupnici jedva dočekli ovaj trenenutak, da sve ide svojim tokom i da su zadovoljni.

Suzana Stanković Čikić, majka ubijenog Andrije, je pre suđenja odgovarajući na pitanje "Novosti", da li im nešto znači ako im Kecmanovići sada deset meseci posle masakra, izjave saučešće i žaljenje, jer je njihov sin pobio njihovu decu, kazala je da je za iskreno saučešće kasno.

Foto D. Milovanović

- Saučešće znači saosećanje sa nečijim bolom zbog gubitka drage osobe. To znači brigu za tog nekog u teškim trenucima, podršku. Saučešće se izjavljuje neposredno nakon tragičnih događaja i mi to od porodice Kecmanović nismo dobili. Nisu se oglašavali ni mesecima nakon događaja. Prva izjava saučešća bila je preko njihovih branilaca i to preko novinskih portala. Da li biste vi mislili da je to iskreno? - rekla je Suzana Čikić.

Kako je navela, na prvom saslušanju njihov branilac Irina Borović je prišla njoj i drugim roditeljima i izjavila saučešće u lično ime.

Foto D. Milovanović

- Moram priznati da sam bila malo zatečena. Možda nisam odgovorila na to kao što bih možda odgovorila vama, ali poštujem njenu hrabrost da nam priđe nakon par dana kao branilac ljudi koji su odgovorni za ubistvo naše dece. Nakon toga, nakon 10 meseci od njih nije došlo saučešće. Ne možemo da kažemo da nije bilo prilike. Vladimir je u pritvoru, ali Miljana Kecmanović nije i mogla je da nađe načina da bar pokuša. Ja bih bar tako uradila! - kazala je Suzana Čikić.

Ona je dodala da su se na prošlom ročištu Kecmanovići ponašali kao da su u obrnutoj situaciji.

Foto D. Milovanović

- Ako sada dođe izjava saučešća posle deset meseci u sudnici pred sudijom, da li biste mislili da je to iskreno? Ja nisam videla u njihovim pogledima, u njihovim izjavama niti jednu reč kajanja, niti jednu reč odgovornosti roditeljske za ono što se dogodilo. Ja sam čak mogla da razumem da Miljana Kecmanović kaže ja se ne osećam krivom za delo za koje me terete, ali se osećam odgovornom za pogrešno vaspitanje svog deteta. Vladimir Kecmanović je takođe izjavio da se ne oseća krivim za to što je vodio dete u streljanu, ne da vežba sportsko gađanje, nego za gađanje ljudske siluete. On se ne oseća odgovornim jer nije adekvatno čuvao svoje oružje, on se ne oseća odgovornim ni za šta. Kako mislite da posle deset meseci iko od nas izjavu saučešća doživi kao iskrenu? Kasno je - kazala je Andrijina majka.

Foto D. Milovanović

MILjANA POSLE VLADIMIRA

SUĐENjE Kecmanovićima nastavlja se sutra i na njemu bi trebao tužilac da završi sa ispitivanjem, a da onda pitanja postavljaju punomoćnici, roditelji i sudija, ako ih budu imali. Posle Vladimira odbranu bi trebala da iznese Miljana Kecmanović, a onda vlasnik streljane u kojoj je Kosta pucao Ratko Ivanović, pa instruktor Nemanja Marinković. Zakazani su i naredni pretresi u ovom postupku za 1. i 2. april.