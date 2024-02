POČINJE NOVO SUĐENJE ZA UBISTVO JELENE MARJANOVIĆ: Odbrana iza zatvorenih vrata iznosi nove dokaze o nevinosti Zorana Marjanovića

PONOVLjENO suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom za ubistvo supruge Jelene (33) 2. aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči, zakazano je za danas u Višem sudu u Beogradu.

Foto: P. Milošević

Obnovljeni sudski proces započeće pripremnim ročištem, koje je zatvoreno za javnost, a gde će se iznova pročitati optužnica, a okrivljeni Marjanović izjasniti o krivici.

Prvostepenom presudom, koju je ukinuo Apelacioni sud, on je proglašen krivim i osuđen na 40 godina zatvora! Marjanovićev advokatski tim, koji čine Stefan Jokić, Nikola Dumnić, Aleksandar Zarić i Veljko Delibašić, najavio je nove dokaze, koji idu u prilog njegovoj nevinosti.

Apelacioni sud je ukinuo prvostepnu presudu i naložio novo suđenje, na osnovu žalbi branilaca, koji su ukazali da nije utvrđeno činjenično stanje, niti su uvaženi analize i mišljenja vrhunskih sudskih veštaka, koje je angažovalo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

U prvostepenoj presudi osporen je zaključak jednog od najcenjenijih srpskih patologa dr Zorana Stankovića, koji je u međuvremenu preminuo, a koji je naveo da je ubica morao da bude isprskan krvlju i u vodi dok je zadavao smrtonosne udarce Jeleni Marjanović. Predsednica krivičnog veća, sudija Jelena Škulić (koja je posle izricanja prvostepene presude prešla u Apelacioni sud) navela je u obrazloženju presude da je Stanković - pogrešio?!

Osporen je i nalaz stručnjaka za DNK prof. dr Dušana Keckarevića, uz obrzaloženje da to nije njegov delokrug rada. Apelacija je zamerila i to što nije rasvetljen celokupan događaj, počev od tragova krvi na zadnjem sedištu Jeleninog automobila "mercedes", zatim nepoznatog DNK na njenom donjem vešu i noktima, kao i to da li je Marjanović namerno isključio mobilni telefon ili ne.

Marjanoviću će sada suditi novo krivično veće, kojem predsedava sudija Višeg suda Ivana Ramić.

- Odluka Apelacionog suda u Beogradu o ukidanju prvostepene presude je bila očekivana - kaže za "Novosti" advokat Stefan Jokić. - Odbrana je od početka postupka tvrdila da Marjanović nema nikakve veze sa izvršenjem krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Na sutrašnjem pripremnom ročištu ćemo izneti nove dokaze do kojih smo došli i predložiti da budu izvedeni na suđenju. Odbrana tvrdi da će u ponovljenom postupku biti pokazano da naš branjenik nema nikakve veze sa krivičnim delom teškog ubistva, koje mu se optužnicom stavlja na teret.