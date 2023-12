ZORANU NOVO SUĐENJE: Odlukom Apelacionog suda u Beogradu Marjanoviću ukinuta prvostepena presuda

Marjanović je isti taj dan pušten na slobodu, a juče je osvanulo i obrazloženje Apelacije za ovakvu odluku, koja je usledila posle razmatranja žalbe advokata okrivljenog.

Apelacija navodi da je obrazloženje prvostepene presude po kojoj je Marjanović kriv - nejasno i nerazumljivo, jer se navodi da je suprugu Jelenu ubio na svirep i podmukao način, ne navodeći u čemu se sastoje ove okolnosti.

Takođe, po mišljenju Apelacije, prvostepeni sud kada govori o tragu krvi koji je pronađen na zadnjem sedištu automobila, a koji pripada Jeleni Marjanović, nema odgovor kako je do njega došlo i kako se povezuje sa ostalim dokazima.

Dalje, zaključuje se da je prvostepeni sud prihvatio nalaze i mišljenja sudskih veštaka, a potom, u obrazloženju presude, dao sopstvenu ocenu u pogledu zatečenog traga krvi na grani u vidu slivanja sa strane kanala bliže nasipu, kao i zaključak da li bi na odeći okrivljenog morali da se nalaze tragovi krvi, nalazeći da sudski veštak koji je po profesiji biolog - genetičar nije kompetentan da se izjašnjava o tragovima krvi na odeći.

OČEKIVANAODLUKA

ADVOKAT Stefan Jokić, jedan od četvorice branilaca Zorana Marjanovića, kratko je, za "Novosti", prokomentarisao odluku i obrazloženje Apelacionog suda:

- Ovo je za nas očekivana odluka, jer je odbrana od prvog trenutka tvrdila da Zoran Marjanović nevin i da nema nijednog dokaza da je on ubio svoju suprugu Jelenu, kako je to prvostepeni sud pokušao da dokaže i nije uspeo. Oni su čak negirali zaključke veštaka, koji su išli njemu u prilog, a koje je angažovalo tužilaštvo. Sada nam sledi drugo poluvreme. Ponovo tvrdim: Marjanović je nevin i to ćemo ponovo dokazati.