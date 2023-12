HADŽI ŠALJA IZVEDEN PRED SUD U HAGU: Pretio svedoku i izbegao da se izjasni o krivici

HADžI Šalja, koji je sa Sabitom Januzijem i Ismetom Bahtijarijem optužen za pretnje i zastrašivanje svedoka u postupku, koji se vodi u sudu Specijalizovana veća Kosova u Hagu, zbog zločina takozvane OVK, nije danas prilikom prvog pristupanja u sudu želeo da se izjasni o krivici.

On je rekao da će to uraditi kad dobije svu dokumentaciju od Specijalizovanog tužilaštva. Za sada je dobio samo optužnicu prevedenu na albanski jezik. On će do daljeg biti u pritvoru u Sheveningenu, a naknadno će biti zakazano naredno zasedanje u sudu na kojem će se izjasniti o krivici.

Šalja je sudiji rekao da je pravnik, da živi na Kosovu i da radi u profesionalnoj vojsci.

On je optužen po tri tačke - za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti ozbiljnim pretnjama, zatim za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti kao pojedinac i učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe i za zastrašivanje u krivičnom postupku.

Optužen je da je od 5. do 12. aprila 2023. godine sa Sabitom Januzijem i Ismetom Bahtijarijem dogovorio da kontaktiraju sa jednim svedokom. Nakon toga su Januzi i Bahtijari po nalogu Šalje u dva navrata pojedinačno kontaktirali sa svedokom, kako bi ga ozbiljnim pretnjama, ali i obećanjem da će imati koristi, nagovarali da povuče izjavu datu u tužilaštvu u istrazi ili da se uzdrži od svedočenja u postupku pred Specijalizovanim većima.

Šalja je uhapšen 11. decembra na Kosovu, a 12. decembra je prebačen u Hag. Januzi i Bahtijari su uhapšeni ranije 5. oktobra i oni se takođe nalaze u pritvoru u Sheveningenu.