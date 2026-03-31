ČETIRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se šest saobraćajnih nesreća
NA području Južnobačkog okruga, u ponedeljak, 30. marta, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća, u kojima su četiri osobe zadobile lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća, u kojima su tri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 30. marta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 254 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno šest vozača i dva vozila, a zadržana su dva vozača zbog nasilničke vožnje, zato što su upravljali vozilima sa više od dva promila alkohola u organizmu.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
