ČETIRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se šest saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga, u ponedeljak, 30. marta, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća, u kojima su četiri osobe zadobile lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća, u kojima su tri osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 30. marta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 254 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno šest vozača i dva vozila, a zadržana su dva vozača zbog nasilničke vožnje, zato što su upravljali vozilima sa više od dva promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.