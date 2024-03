PRIJAVILI DA JE NESTAO, A ON SA DETETOM KRENUO KOD LEKARA: Oglasio se MUP povodom anonime dojave o "otmici"

OSNOVNO javno tužilaštvo u Leskovcu je saopštilo da nije bilo otmice kod vlasotinačke petlje, na području leskovačkog sela Nomanica.

- Povodom informacija koje su preneli pojedini mediji policijski službenici su kontaktirali sa dežurnim tužiocem i usmeno mu preneli anonimnu prijavu događaja. Nakon prikupljenih obaveštenja, ocenjeno je da se u konkretnom događaju nisu stekla obeležja nijednog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti – saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu.

Prijava otmice muškarca, kod vlasotinačke petlje, policiji je stigla u četvrtak po podne. Njeni pripadnici su odmah preduzeli sve neophodne mere i radnje, ali se ispostavilo da je reč o lažnom prijavljivanju. Na licu mesta, kraj puta za Nomanicu, zatekli su vozilo navodno nestalog čoveka.

Muškarac iz Vlasotinca, star 31 godinu, za kojim se tragalo, ubrzo je pronađen u leskovačkom Dečijem dispanzeru gde je sa svojim bolesnim detetom pošao kod lekara.

On je policiji kazao da je došlo do kvara na njegovom vozilu, u ataru sela Nomanica, i da je drugim automobilom stigao do Leskovca, negirajući navode iz prijave.

Izjavio je da ga niko nije maltretirao i uvlačio u vozilo i da ne želi ni protiv koga da podnosi bilo kakvu prijavu.

Policiji je u anonimnoj prijavi događaja rečeno da je „otetom“ muškarcu, koji je bio u svom automobilu, drugo vozilo navodno preprečilo put, da je on prebačen u to u vozilo i da su ga „otmičari“ odvezli u nepoznatom pravcu.

Patrole policije bile su odmah na licu mesta kao i na svim putnim pravcima koji vode sa mesta navodne otmice. Proveravala su se sva vozila, sve dok „oteti“ muškarac nije zatečen tamo gde je kazao da je krenuo sa svojim detetom.

