MILINKO UBIJAO U ATINI, A GIBA NA KRFU? Evo ko su sve Zvicerovi i Belivukovi "vojnici", uhapšeni danas u akciji MUP (FOTO/VIDEO)

DUŠAN Jovanović zvani Giba, koji je uhapšen danas u velikoj međunarodnoj akciji UKP MUP Srbije, kodnog imena "Vertikala", a u saradnji sa BIA, kao i policijama Republike Srpske, Grčke i Španije, osumnjičen je direktan izvršilac zločina na Krfu, 23. jula 2020. godine, kada su ubijeni Alan Kožar i Damir Hadžić.

Foto: Z. Šimunec

Iza rešetaka se našao i Milinko Brašnjović, kao jedan od dvojice ubica iz Atine, 19. januara 2020, kada su likvidirani Igor Dedović i Stevan Stamatović. Brašnjović je lociran i uhapšen u španskom letovalištu Alikante.

Pored ove dvojice, na teritoriji Srbije je privedeno još šestoro osumnjičenih za zločine u Atini i na Krfu, deo okrivljenih je odranije u crnogorskim i srpskim pritvorima i zatvorima, a neki su u bekstvu. Na krivičnoj prijavi za ubistvo četvorice, navodnih, pripadnika "škaljarskog klana" je 18 imena.

Foto: MUP

- Privedeni su Milinko Brašnjović, Dušan Jovanović Giba, Dragan Tomić zvani Vojnik, Vladimir Vojnović, Slobodan Vujačić, Vladimir Mandić, Nataša Dedić, Rade Stojićević i Abaz Rabin - saopštio je na konferenciji za novinare načelnik UKP MUP Ninoslav Cmolić. - Kao organizatori ove kriminalne grupe osumnjičeni su Radoje Zvicer, Darko Šarić i Veljko Belivuk.

Pretresom stanova i drugih prostorija koje koristi šestoro osumnjičenih na teritoriji Srbije, pronađena je veća količina novca, nekoliko luksuznih satova, mobilni telefoni koji služe za kriptovanu komunikaciju, kao i dve falsifikovane lične isprave.

- Ovom akcijom zadat je ozbiljan udarac organizovanom kriminalu - istakao je Cmolić.

- Zahvalio bih se svima koji su u njoj učestvovali, kao i ministru Bratislavu Gašiću, koji nas je podržavao i omogućio sve neophodno za neometan rad.

Krivična prijava, pored njih obuhvata i Ratka Živkovića, Milovana Zdravkovića zvanog Teg i još nekoliko osoba. Uhapšenima se na teret stavljaju krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, dva krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju.

- Ubijeni su Alan Kožar, Damir Hadžić, Igor Dedović i Stevan Stamatović i ranjena je supruga Stevana Stamatovića, Mileva Stamatovića - saopštio je Cmolić. - Brašnjović je priveden u Španiji, a Abazi u Grčkoj.

U ovoj velikoj međunarodnoj akciji, kojom je koordinisalo srpsko Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), učestvovali su istražni timovi Srbije, Španije, Grčke, Apelaciono tužilaštvo Grčke, ali i Evropol i Evrodžast.

Foto: Printskrin Marko Miljković i Veljko Belivuk

Klupko stravičnih zločina počelo je da se odmotava odmah posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, početkom februara 2021. godine. Tokom suđenja, koje se odvija u Specijalnom sudu u Beogradu, dvojica okrivljenih saradnika Srđan Lalić i Nikola Spasojević izneli su brojne detalje o pripremama i samim likvidacijama, koje su se dogodile 2020. godine u Grčkoj.

Novi, materijalni dokazi, stigli su i iz Francuske, u vidu prepiske i fotografija, koje su pripadnici grupe razmenjivali preko mobilnih telefona, na zaštićenoj aplikaciji "Skaj".

- Vrlo brzo smo došli i do saznanja da su za zločine u Atini i na Krfu novac dali Šarić, Zvicer i Nikola Spasojević - navodi naš sagovornik, blizak istrazi.

- Zločini su plaćeni dva miliona evra i to je Zvicer dao milion, Šarić 750.000 i Spasojević 250.000 evra.

Foto: MUP Igor Dedović i Stevan Stamatović

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je Šarić direktni nalogodavac ubistva na Krfu.

U ovom trenutku, među uhapšenima su "najpoznatiji" Brašnjović i Jovanović Giba, koji su označeni kao direktni pucači i ubice. Ovaj drugi je uhapšen septembra prošle godine u luksuznom kompleksu "Tover" u Sarajevu. Bio je u društvu Darka Dulovića. Tokom pretresa stana pronađena su falsifikovana dokumenta, na njihova imena, pa su uhapšeni i određen im je pritvor.

U tužilaštvu su izjavili da imaju probleme u Srbiji, da su u strahu i da su se zato sklonili u BiH. Dulović je, inače, dovođen u vezu sa eksplozijom na Autokomandi u Beogradu kada je smrtno stradao Siniša Milić Boske, jedan od najbližih ljudi Filipa Koraća. Apelacioni sud ga je oslobodio optužbi.

Filip Korać / Foto N. Fifić Filip Korać

- Tokom suđenja Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi pominjan je Giba kao čovek izuzetno blizak Darku Šariću - objašnjava naš sagovornik.

- O tome je svedočio okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin.

Hrvatin je u svom iskazu naveo da je na stadionu Partizana viđao Dušana Jovanovića Gibu, koga je upoznao u Centralnom zatvoru:

- Na tribinama je bio sa Miljkovićem i on mi je tada rekao da je on jedan od egzekutora na Hadžića i Kožara. Na "Skaju" je imao nadimak Dom.

Foto: Z. Šimunec

O Brašnjoviću, pak, najviše je u sudnici Specijalnog suda pričao okrivljeni saradnik Srđan Lalić, sa kojim je bio izuzetno blizak, pa ga je za govornicom, čak, pozivao da se preda. On je do detalja opisao i kako je posle zločina u Atini fingirano njegovo ubistvo.

Prema krivičnoj prijavi, Brašnjović je sa Ljubomirom Lainovićem (veruje se da je ubijen) direktni izvršilac likvidacija Dedovića i Stamatovića.

On se pominjao i kao ubica Ljubomira Kiće Markovića, jednog od vođa Partizanove frakcije navijača "Alkatraz", ali je ova nezahvalna "uloga" pripisana i Lainoviću. Njih dvojica slove za ubice "kavačkog klana", bliske Belivuku i "vračarcima". Brašnjović je, inače, sin Mike Brašnjovića, kome se sudilo kao pripadniku takozvane stečajne mafije i koji je izvršio samoubistvo u ćeliji Centralnog zatvora u Beogradu.

Društvene mreže Nikola Spasojević

O egzekuciji u poznatom restoranu u Atini, ispričao je i okrivljeni saradnik Nikola Spasojević:

- U restoranu su prišli pogrešnom stolu. Potom su ih ugledali na galeriji. Brašnjović je pucao Dedoviću u glavu, a Lainović je ubio Stamatovića.

Drugi okrivljeno saradnik Srđan Lalić naveo je i da je Lainoviću i Brašnjoviću trebalo da se isplati milion evra, ali da je Zvicer odlučio da im bude isplaćeno po 250.000 evra. Dodao je i da zna da je Lainović od tih para kupio drogu, BMV, "roleks"... Ipak, bio je nezadovoljan, mnogo je pričao pa je odlučeno da bude likvidiran.

DAMIR Hadžić. prvi otvara vatru iz pištolja, sa suvozačeve strane

"Kavčani" se smestili na Glifadi

OKRIVLjENI saradnik Srđan Lalić govoreći o pripremama za ubistva u Grčkoj ispričao je da je na Glifadi, elitnom delu Atine, boravilo dvadesetak pripadnika "kavačkog klana", sa ciljem da se lociraju Dedović, Stamatović, kao i Alan Kožar:

- Poneli smo kamere, špijunsku opremu. Imali smo informaciju da su tamo, jer su im porodice praćene. Bio sam na vezi preko "Skaja" sa Kašćelanom i Zvicerom. Izbio je problem, jer su se Lainović i Brašnjović, koji su bili u Grčkoj, potukli sa nekim ljudima. Pušteni su iz pritvora posle nedelju dana. Imao sam informaciju da je za njihovo puštanje iz pritvora plaćeno 100.000 evra. Ostao sam sa njima u kontaktu, ispričali su mi kako su likvidirali Dedovića i Stamatovića, kao i kako su ih pronašli i pratili.

Foto: Društvene mreže Milinko Brašnjović

Lažna smrt Brašnjovića

U JEDNOM trenutku, "škaljarci" su hteli da ubiju Milinka Brašnjovića, jer su saznali da je on umešan u ove zločine. Okrivljeni saradnik Srđan Lalić je to ovako opisao:

- Pomenuću Zemu, on je bio Pišta na "Skaju", on je bio trojanski konj u "škaljarskom klanu" i za to je nagrađen sa milion evra. On je služio kaznu u zatvoru "Zabela", inače je živeo na KiM i uspeo je da se infiltrira do samog vrha "škaljaraca", kada smo im "servirali" izrežiranu lažnu otmicu i ubistvo Milinka Milija Brašnjovića. Pišta je poverenje stekao tako što je "škaljarcima" rekao da može da otme i ubije Brašnjovića. Oni su prihvatili i platili 200.000 evra.

Prema rečima Lalića, on je kupio lažnu krv, koju su polili i razmazali po stanu i po Brašnjoviću, a u blizini kuće braće Budimir su iskopali rupu i slikali ga tako prerušenog. Izgledao je kao da je mrtav. Fotografisali su ga i preko "Skaja" poslali slike.

Foto: Prrivatna arhiva Srđan Lalić

Albanac usmrtio Lainovića

NEDUGO posle zločina u Atini, prema nezvaničnim informacijama, odlučeno je da se ubije Ljubomir Lainović. O njegovoj smrti svedočio je Srđan Lalić, koji je tvrdio da ga je ubio jedan Alabanac na Kosovu i Metohiji:

- Lainovića su pretukli i ubili ga hicem u glavu. Imao je naduveno lice, ležao je na travi, noge su mu bile savijene u rupi u iskopanoj zemlji. Mene je to iznenadilo, imao je velike zasluge u klanu, izvršio je dve drske likvidacije, bio je koristan - rekao je Lalić. - Lainovićeva majka je narednih meseci dolazila na stadion, raspitivala se o njemu, novcu koji je ostao. Miljković je naredio da se svi držimo priče da je svojeglav otišao da se nađe sa nekim svojim prijateljem Aresom, koji je bio u Španiji, i da ga je tu "škaljarski klan" oteo i likvidirao.

