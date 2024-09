PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje u kineskoj fabrici Linglong u Zrenjaninu.

Foto: Printskrin Tanjug

Obraćanje predsednika Vučića

- Danas jeste veliki dan. Čudesno je sve ovo što danas imamo u Zrenjaninu. Da ovde provedemo mesec dana bilo bi nedovoljno da opiše čudo koje smo stvorili. Naši kineski prijatelji uz našu podršku, i hvala im na tome - rekao je Vučić i dodao da su razgovori na pokretanju projekta bili teški.

- Bilo je teško da dođemo do dogovora. On se borio za svoju kompaniju, mi za naše radnike, zaposlenost, Banat i Srbiju - rekao je on i dodao da je ovo najveća grinfild investicija ikada ostvarena na teritoriji Srbije.

Vučić se zahvalio svima koji su doprineli ostvarenju ovog velikog projekta.

- Investicija je preko milijardu dolara. Vidite ovde ceo jedan grad. Sala u kojoj se mi nalazimo je rekreaciona sala za radnike. Od kantina, restorana, svega drugoh. 370 hiljada kvadratnih metara pod krovom. Do sada oko 1200 zaposlenih srpskih radnika do sada i biće ih još 600 u drugoj fazi. Neverovatan uspeh. Da ne pričam koliko će to da znači za ceo Zrenjanin - naveo je predsednik Srbije.

Predsednik obišao fabriku

Predsednik Vučić obišao je fabriku, gde su mu predstavljena proizvodna postrojenja.

Foto: Printskrin Tanjug

- Ovo izgleda čudesno - i veličina i sve je čisto, uredno - rekao je Vučić prilikom obilaska.

- Ovo je ubedljivo najveća grinfild investicija u Srbiji ikada. Ovo ima ima 370 hiljada kvadratnih metara pod kupolom - ceo jedan grad koji ne možete bez auta da obiđete. Izradio je čovek radnicima sportski centar, kantine, restorane, sve što je potrebno. A nemojte da vas podsećam koliko su bili napadani i šta su sve neki radili da se to ne desi. Ali to je sada jasno, videli ste koliko se para ulaže u antikinesku propagandu, ali mi smo to izdržali srećom - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Tanjug

Predsednik se oglasio pre ceremonije

Vučić je neposredno pre ceremonije na svom zvaničnom Instagram nalogu najavio ovaj događaj i novu veliku investiciju.

"Uskoro na svečanoj ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje kineske fabrike Linglong u Zrenjaninu", napisao je Vučić.

Vrednost investicije veća od milijardu dolara

Gradnja kineske fabrike Šangdong Linglong u Zrenjaninu koja je započeta 30. marta 2019, kako je tada rečeno, zaposliće 1.200 radnika i proizvoditi 13 miliona guma godišnje. Vrednost investicije je veća od milijardu dolara. Fabrika se prostire na površini od 130 hektara.