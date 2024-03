BEZ ZAUSTAVLJANJA KROZ SRPSKU I FEDERACIJU: Potpisan ugovor o integrisanoj naplati putarine između Srbije i BiH

NAŠI vozači će sa srpskim tagom uskoro moći bez zaustavljanja da prolaze na naplatnim rampama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Memorandum o poslovnoj saradnji u cilju integracije sistema za elektronsku naplatu putarine između Srbije i Bosne i Hercegovine potpisan je danas u Vladi Srbije.

Foto Tanjug

Ugovor su, u prisustvu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića, potpisali direktori javnih preduzeća "Putevi Srbije", "Autoputevi Republike Srpske" i "Autoceste Federacije BiH", Zoran Drobnjak, Nedeljka Ćorić i Denis Lasić.

Vesić je rekao da očekuje da će integrisana naplata putarine između Srbije i BiH vrlo brzo da zaživi.

- Potpisani dokument omogućuće ljudima koji imaju tagove u Bosni i Hercegovini, kao i onima u Srbiji da nesmetano koriste puteve, bez zaustavljanja - istakao je Vesić. - Očekujem da će 15. aprila biti uspostavljena i zajednička integrisana naplata putarine sa Crnom Gorom, 15. maja sa Hrvatskom, a u junu sa Grčkom.

On je podsetio da od prošle godine funkcioniše zajednički tag sa Severnom Makedonijom, i naveo da ih je u našoj zemlji izdato preko 50.000. Govreći o Srbiji i BiH, Vesić je istakao da u ovom trenutku gradimo jedan auto-put i dve brze saobraćanice između naše dve zemlje.

- Gradimo auto-put Sremska Rača-Kuzmin, a već se u RS gradi deonica od Sremske Rače prema Bijeljini - kazao je ministar. - Do kraja ove godine biće završeno i naših skoro 19,5 kilometara i to je prvi deo auto-puta Beograd-Sarajevo. Pored toga, mi ćemo ove godine završiti i brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica, vezu do graničnog prelaza Šepak. Na sve strane pojačavamo veze naše dve zemlje.

Prema njegovim rečima, počinje da se radi i put Slepčević-Badovinci, a gradiće se i još jedan polumost pored Pavlovića mosta, kako bismo imali četiri trake mosta. On je najavio i izgradnju auto-puta između Požege i Kotromana u narednih godinu i po dana, gde će se, kako je objasnio tunelom ulaziti sa strane Srbije u BiH. Očekuje se, kako dodaje, i da se sa druge strane prema Višegradu takođe pravi saobraćajnica.

- Vreme je da naš region sarađuje, da pomažemo jedni druge, jer samo tako možemo da omogućimo da opstanemo i da preživimo u vremenima teškim koji dolaze - istakao je Vesić. - Zato je današnji događaj ne toliko finansijski važan kao što je izgradnja auto-puta, već što će olakšati život ljudima i pokazati da Srbija, BiH i RS sarađuju zajedno, da živimo isti život i da želimo da se dodatno integrišemo.

RADI SE I PRUGA BEOGRAD-SARAJEVO VLADE Srbije i BiH u saradnji sa železničim preduzećima i Federacije i Republike Srpske konkurisale su u EU za dobijanje sredstava za rekonstrukciju pruge Beograd-Sarajevo - rekao je ministar Goran Vesić. - Mi počinjemo projektovanje već naredne nedelje za naš deo pruge Ruma - Šabac - Loznica i na taj način pokazujemo koliko nam je važno da povežemo naše dve zemlje. Kada se ova pruga bude rekonstruisala, njome će se voziti brzinom od 120 kilometara na sat. Svako ko koristi tu prugu zna koliko je to veliki napredak u odnosu na ono što imamo sada.