TOKOM APRILA NA BEOGRADSKOM SAJMU RAZNE MANIFESTACIJE: Od lova i ribolova do lepote i trčanja

NA Beogradskom sajmu će tokom aprila biti održano nekoliko sajamskih manifestacija, na kojima će se predstaviti izlagači iz raznih oblasti, kao što su lov, nautika, lekovito bilje, cveće, baštenska oprema, građevinarstvo.

Foto N. Skenderija

Prvi se, i to 4. aprila, otvaraju Sajam nautike, lova i ribolova i Međunarodni sajam hortikulture. On će trajati do 8. aprila kao specijalizovana manifestacija za plovila svih vrsta, opremu za lov i ribolov, sportove na vodi i ronjenje, nautičku i kamp opremu. Među eksponatima Sajma nautike biće ekskluzivne jahte, gliseri, jedrilice, čamci, brodski i vanbrodski motori, nautička i ostala oprema za sportove na vodi. Uz tradicionalnu berzu polovnih plovila, zaljubljenicima u vodu će se predstaviti poznate regate, splavarenja i ostali vodni potencijali Srbije.

Poseban akcenat biće na segmentu lova i ribolova, pošto će se predstaviti distributeri i proizvođači opreme za lov i ribolov, a kao prateći sadržaji biće organizovana stručna predavanja i izložbe.

Od 4. do 7. aprila biće održani i 9. Međunarodni sajam hortikulture, Beoplant fair, 47. Izložba lekovitog bilja i preparata od meda, 12. Izložba baštenskih i parkovskih mašina i prateće opreme, Motoplantexpo te Izložba organske proizvodnje "Organik fest". Na ovim manifestacijama izlagači iz zemlje i inostranstva predstaviće sve oblasti hortikulture, uzgajanje cveća i cvetnog materijala, proizvodnju sadnica i semenskog materijala, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, gajenje lekovitog bilja, uzgoj i održavanje zelenih površina, pejzažnu arhitekturu.

Pored toga, 6. i 7. aprila održaće se Međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja "Dodir Pariza", najveća manifestacija ove vrste u regionu, koja okuplja proizvođače, predstavnike i distributere najpoznatijih svetskih brendova kozmetičkih i frizerskih kuća.

Međunarodni sajam građevinarstva, 48. po redu, planiran je za period od 22. do 25. aprila i obuhvatiće najrazličitije segmente građevinske industrije, od istraživanja i projektovanja, preko izgradnje i održavanja objekata u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji, do predstavljanja najsavremenijih materijala, građevinskih mašina, uređaja i alata. Upotpuniće ga i različiti načini adaptacije, rekonstrukcije i restauracije, kao i promocija starih zanata koji su druga krajnost savremenim informacionim tehnologijama i modernom upravljanju projektima.

Poslednja aprilska manifestacija na Beogradskom sajmu biće trodnevni sajam trčanja, koji će se od 25. do 27. aprila održati u susret Beogradskom maratonu.