PREVARANTI "ČISTE" RAČUNE: Na lažnoj "Fejsbuk" stranici nude dupliranje iznosa korisnicima "Dina" kartice

U TOKU je nova prevara na "Fejsbuku" u kojoj se korisnicima "Dina" ili drugih platnih kartica nudi dupliranje iznosa koji imaju na računu. Lažna stranica na ovoj društvenoj mreži zloupotrebljava ime i grb Narodne banke Srbije. Cilj prevaranata je da dođu do podataka sa platne kartice korisnika kako bi neovlašćeno pristupili njegovom bankovnom računu i ispraznili ga.

D. Balšić

Iz NBS su danas upozorili na ovu prevaru i ističu da ukoliko je neko već oštećen na ovaj način, onda bez odlaganja treba da se javi svojoj banci i blokira dalje korišćenje kartice ili aplikacije elektronskog, odnosno mobilnog bankarstva.

- Nakon što ste obavestili banku o zloupotrebi, dalji rizik izvršenja transakcija prelazi na banku koja vam je izdala platni instrument - objašnjavaju iz NBS. - Istovremeno, upozoravamo građane da je neophodno da sami pokažu odgovornost i odgovarajući stepen pažnje, tako što neće putem lažnih stranica, imejlova ili anketa odavati svoje podatke zarad novčane nagrade. U situaciji kada korisnik platne usluge pokaže krajnju nepažnju, on snosi sve gubitke koji nastanu izvršenjem neodobrenih platnih transakcija.

foto: Fejsbuk

Na lažnoj stranici na "Fejsbuku" koja zloupotrebljava ime i logo NBS, sajber kriminalci "pecaju" žrtve navodeći da prvih 50 korisnika "Dina" kartice koji se jave dobijaju dupli iznos od onog koji imaju na kartici. Kako bi došli do što više ljudi, traže da se njihova stranica "lajkuje", "šeruje", a onda da im korisnik pošlje poruku želim plus iznos koji imaju na računu. Na ovaj način oni dolaze do saznanja koliko je novca na računu.

Nakon toga žrtvi šalju obaveštenje o osvojenoj nagradi, ali da bi je uspešno preuzela potrebno je da dostavi svoje podatke, ime, prezime, mesto, broj telefona, kao i 16 brojeva iz sredine kartice ili fotografiju obe strane kartice. Zapravo, to je cilj prevaranata, da dođu do tih podataka koji su im neophodni kako bi mogli da "skinu" novac sa računa.

KORISTE POVERENjE U INSTITUCIJE OVA vrsta prevare je tzv. fišing, što u prevodu sa engleskog znači "pecanje". Sajber kriminalci često "pecaju" korisnike predstavljajući se kao poznate i pouzdane kompanije poput banke, pošte, ili neke druge firme ili brenda. Pritom, zloupotrebljavaju izgled njihovog sajta, loga i deluju poputno uverljivo. Upravo zato što značajnu ulogu u prevari predstavlja korišćenje poverenja žrtve. S obzirom na to da korisnici imaju poverenja u svoje pružaoce usluga, napadači pokušavaju da se lažno predstave kao jedan od tih pružalaca.