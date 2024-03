OSTALI I BEZ POMOĆI NA PUTU I BEZ PARA: Aplikacija Vozzi prestala sa radom

KORISNICI aplikacije Vozzi, koji imaju plaćene pakete za pomoć na putu ukoliko im se automobil pokvari, tu uslugu više neće moći da dobiju, jer je ova digitalna platforma prestala sa radom. Usluga je podrazumevala popravku vozila, neograničenu kilometražu za šlep do odabrane lokacije i obezbeđen smeštaj u zavisnosti od paketa koji je član aplikacije imao, a čija je cena iznosila od 5.000 do 10.000 dinara godišnje.

Foto: Unsplash

Kako u razgovoru za "Novosti" kaže Dejan Gavrilović, iz udruženja potrošača "Efektiva", nisu problem samo uplaćeni paketi, već i nerefundirani računi korisnika, koji se kreću od 200 do 300 evra. Kada se nekome desi nezgoda i on pokrene aplikaciju, iz operativne službe Vozzi mu potvrde da će mu namiriti troškove za popravku auta, šlepanje, pa i prenoćište, ako to uključuje njegov paket. Tako da korisnici koji su to platili, ostaju i bez tog novca.

Na sajtu Vozzi objavljeno je obaveštenje da aplikacija prestaje sa radom. Sada je glavno pitanje na koji način korisnici mogu da se obeštete. Vladimir Šijaković, direktor firme KOV tehnology, koja upravlja aplikacijom Vozzi, kaže da ima dva rešenja za povraćaj novca. Jedan je akvizicija kompanije od strane druge firme, a drugi je pokretanje stečajnog postupka i naplata svih iz stečajne mase. Vozzi je prodao oko 40.000 paketa prošle godine.

Prema Gavrilovićevim rečima, u ovom trenutku KOV tehnology, nije u blokadi, što znači da ima mogućnosti da se obeštete oni koji su uplatili članarinu, a neće biti u prilici da koriste uslugu. On ocenjuje da se iz odgovora direktora firme može zaključiti da dobrovoljnog obeštećenja neće biti.

- U tom slučaju oštećeni korisnici mogu da upute opomenu pred utuženje firmi KOV tehnology sa određenim rokom za isplatu novca od, na primer, osam dana - objašnjava Gavrilović. - Nakon toga ako se novac ne uplati, ne preostaje ništa drugo nego pokretanje sudskog postupka. Situacija je tu čista u pravnom smislu i presuda će glasiti da novac mora biti vraćen.

Međutim, ukoliko u trenutku izrečene presude ova firma bude u blokadi ili u stečaju, onda će oštećeni morati da čekaju da se namire iz stečajne mase.

- Dok god firma nije u blokadi, a sada nije, postoji šansa da se građani tužbom naplate - ističe Gavrilović. - Tu neće imati trošak, jer je u pitanju potrošački spor i ne plaća se sudska taksa. Svako može sam da napiše i preda sudu tužbu ili da nađe advokata koji će sačekati da svoj trošak naplati kada korisnik bude obeštećen.

TROŠKOVI PREŠIŠALI UPLATE IZ firme KOV tehnology koja upravlja aplikacojom Vozzi objašnjavaju da su troškovi usluga koje su pružali korisnicima prevazišli obim uplata po paketima, i da je pruženo više od 12.000 asistencija u Srbiju i u inostranstvu. - Svaka od asistencija je bila više stotina evra, što je odvelo kompaniju u minus koji ne možemo da pokrijemo trenutno - navode iz firme. - Nažalost, inflacija, neuspeo pokušaj spasavanja kompanije sa domaćim bankama, kao i povlačenje stranog investitora, doveli su do suspenzije usluga.