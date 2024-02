OBJAVLJEN IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE ZA JANUAR: Raste dug građana

DUG stanovništva naše zemlje prema bankama, zbog podizanja kredita u januaru uvećan je za 4,7 odsto u odnosu na januar prošle godine. Ukupno je reč o manjku u kasi u iznosu od 1.495,13 milijardi dinara. Porast zaduživanja primetan je iz meseca u mesec, a suma za gotovinske kredite veća je nego za stambene, što je skoro po pravilu situacija koja se simptomatično ponavlja. Ove podatke izneo je Kreditni biro Udruženja banaka Srbije u zvaničnom izveštaju.

Foto: D. Milovanović

Prema navodima iz pomenutog statističkog dokumenta, ukupan dug građana Srbije iznosio je 1.495,13 milijardi dinara. od toga, najveći deo odlazi na gotovinske kredite, koji kada se sve sabere dostiže cifru od 695,70 milijardi dinara. Po osnovu stambenih kredita i bankarskih pozajmica na ime adaptacije stambenog prostora, građani naše zemlje nešto manje su se zaduživali. Za te potrebe namet je dostigao 661,10 milijardi. Na ime potrošačkih kredita, cifra duga je značajno manja, i iznosi 17,6 milijardi dinara.

Ako je suditi po krivi u broju korisnika stambenih kredita, posmatrajući period od 2015. godine do sada, primetne su promene i drastični rast u zaduživanju u periodu od 2019. do 2023. godine. Kriva ide isključivo uzlaznom putanjom i dug je uvećan više od 250 milijardi dinara. Međutim, građani i dalje radije biraju da se skuće sa pozamašnom ušteđevinom i dodatkom iz keš kredita. Tržišne prilike diktiraju ovakav vid izbora, i to je situacija koja je aktuelna nekoliko godina.

- Ljudi se trenutno teško usuđuju pod aktuelnim uslovima da se zaduže, pa ne čudi što je primetan pad ovakvog načina nabavke stanova - kažu u jednoj od prestoničkih agencija za nekretnine. - Građani imaju strah da čuvaju gotov novac, jer je inflacija visoka, pa novac gubi vrednost. Zato iz straha ulažu u zidove, ne bi li u stvari zaradili na duže staze.

Veoma visok procenat realizovanih kupovina nekretnina je takva da se veliki stanovi menjaju za dva manja, ili prodaju manji, pa dodaju keš za veći. U kvadrate ulažu oni koji bi ih izdavali, ili naši ljudi iz inostranstva, koji tamo prikupe novac da bi ovde kupili stan.

Inače, kako se navodi u izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, dug pravnih lica u januaru je uvećan za 1,6 odsto, dok je dug preduzetnika smanjen za 0,6 procenta. Kada je reč o kašnjenju u otplati, bankarima su preduzetnici i dalje "trnu u oku" jer docnja kod njih bila najveća - 6,3 odsto. Slede pravna lica sa 2,9 odsto, dok je kašnjenje bilo najmanje kod stanovništva i iznosilo je 2,4 procenta.