PLATA OD 14.000 DINARA I BESPLATAN PREVOZ „SOKOLOM“: Ministarstvo građevinarstva omogućilo stručnu praksu studentima novosadskog FTN

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dekan Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu prof. dr Boris Dumnić potpisali su juče ugovor o saradnji prema kojem će resorno ministarstvo omogućiti studentima te visokoškolske institucije da u republičkim javnim preduzećima obavljaju stručnu praksu kao i da učestvuju u ostvarivanju ključnih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Z. Grumić

FTN je prvi fakultet izvan Beograda sa kojim je ozvaničen taj oblik saradnje, izjavio je ministar napomenuvši da je sa Beogradskim univerzitetom Ministarstvo ranije potpisalo sličan dokument.

Vesić je objasnio da studenti, kojima na osnovu raspisanog konkursa Ministarstva bude omogućena stručna praksa, dobijaju mesečni iznos od 14.000 dinara a dodatna pogodnost za one iz Novog Sada za taj rad u Beogradu biće besplatna karta za prevoz brzim vozom „Sokolom“.

- Verujemo da je to dobar način da pomognemo studentima kako bi učestvovali u radu na velikim projektima. To će njima pomoći u izboru karijerea s druge strane mi možemo da steknemo uvid u to ko može da nastavi da radi u našim javnim preduzećima kad završi fakultet – rekao je ministar.

Više od 100 studenata je do sada prošlo tu stručnu praksu a Ministarstvo je u međuvremenu pokrenulo i dodatnu aktivnost kako bi naši studenti dobili priliku da besplatno, odnosno na račun stranih kompanija koje rade u Srbiji, steknu praktična iskustva i znanja na infrastrukturnim projekatima koje one rade u svojim zemljama. Tako je deset naših studenata već boravilo u Kini, gde su se uverili kako izgleda izgradnja pruge za brzine od 300 kilometara na sat ili najveće brane na svetu a, kako je dodao Vesić, u tu praksu biće uključene i kompanije iz SAD i drugih zemalja.

Ministar je pozvao studente da se jave na te konkurse, koje Ministarstvo raspisuje periodično.