DOMINACIJA TELEKOMA Novogodišnji intervju Vladimira Lučića: Neto dobit kompanije prvi put u istoriji iznad 300 miliona evra

KADA sam se pre pet godina vratio u Telekom Srbija, imao sam samo jedan cilj - da kompanija koju vodim postane regionalni lider. Sada, na izmaku 2023, kada podvučem crtu, mogu da se pohvalim da je završavamo rekordno, kaže generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Foto Tanjug

On govori i o saradnji s velikim svetskim finansijskim institucijama, transformaciji Telekoma, planovima za budućnost, uvođenju 5G mreže, konkurenciji, ulaganjima u filmsku produkciju...

Poslednje dve godine bile su izuzetno teške za biznis i uopšte za kompanije širom sveta. Kako se Telekom Srbija snašao u tim uslovima?

- Rezultati pokazuju, odlično. Potpuno se promenila krvna slika Telekoma uzimajući u obzir da je sada njegova vrednost viša od pet milijardi evra, a kada se govorilo o privatizaciji, vrednost je bila manja od 1,5 milijardi. Samo u Srbiji zabeležen je prihod veći od 1,4 milijarde evra, operativni profit veći od 800 miliona evra, a neto dobit prvi put u istoriji daleko iznad 300 miliona evra. Kao nikada dosad, 31. decembra Telekom Srbija će na računu imati preko 120 miliona evra. Sve ovo smo postigli ne zaustavljajući investicije i bez novca od prodaje stubova koje će nam leći u prvom kvartalu naredne godine. Time je potpuno jasno da ćemo upravo 2024. godine biti i finansijski najjači u istoriji Telekoma, sposobni da ubrzamo svoj razvoj. U 2023. godini montirali smo rekordan broj baznih stanica 4G mreže, čak 2.200, a možemo da se pohvalimo i da je, prema izveštaju Ratela, kvalitet te mreže u rangu 5G. Nastavili smo sa izgradnjom optičke mreže i imamo čak 1,4 miliona domaćinstava pored kojih smo prošli optikom, od kojih je 450.000 povezano. Sve ovo je važno ne samo za razvoj kompanije već i države Srbije. Tako smo ostvarili najvažniji cilj, a to ja da tamo gde imamo najveću mrežu budemo ubedljivo operater broj 1 u svim domenima, od mobilne, interneta do fiksne telefonije.

Telekom je 2023. ostvario i saradnju s nekim od najvažnijih svetskih finansijskih institucija. Koliko to govori o poverenju koje vaša kompanija ima u poslovnom svetu?

- Kada ste broj 1 i kada vam raste broj korisnika, raste i poverenje velikih tekomunikacionih igrača i finansijskih partnera. Samo u jednoj godini, u najvećoj finansijskoj krizi, postali smo partneri sa četiri velike institucije - Benk ov Amerika, Dojče banka, Svetska banka i EBRD. Zajedno sa EIB praktično smo dobili podršku najvećih finansijskih institucija u celom svetu.

Banke nam daju finansiranje u smislu grejs perioda i do tri i po godine bez ikakvih garancija i mogu da se pohvalim da smo jedina kompanija koja ne daje nikakve garancije. Jedino što imaju je naš biznis plan. Oni veruju u našu održivost i da ćemo u budućnosti biti još jači. To je takođe znak i jakog korporativnog upravljanja, jer oni sigurno ne bi radili s kompanijama koje nemaju takvu transparentnost upravljanja. Takođe, njima je jako važno da investicije doprinose benefitima u društvu u celosti.

Gde je u ovom trenutku mesto Telekoma u odnosu na ostale telekomunikacione operatere u regionu?

- Situacija na tržištu je takva da u narednih 10 godina lidersku poziciju u regionu niko ne može da nam oduzme, biću slobodan da kažem možda čak i čitave dve decenije, a u međuvremenu mi ćemo i dalje rasti. Rezultat naglog povećanja prihoda Telekoma leži u sve većem broju korisnika televizije i interneta. Naime, od 2017. do danas on je povećan tri puta. Telekom je imao 420.000, a sada broji 1,2 miliona TV korisnika. Takođe, svake godine beležimo veliki rast prihoda i u mobilnoj telefoniji.

Ako pogledate akcije šest najvećih operatera na svetu, jedino su akcije Dojče telekoma poslednjih godina rasle, ostali su u konstantnom padu. Kako bismo opstali na tržištu, moramo da se transformišemo, a to radimo prilagođavanjem velikim digitalnim platformama.

Koja je vaša strategija koju ste odabrali za transformaciju kompanije?

- Telko operateri, pa i mi, moraju da se transformišu. Da se više fokusiraju na korisnika, a da se oslobode poslova koji nisu tzv. core delatnost.

Naš projekat transformacije se zasniva na dve osnovne ideje. Prva je da budemo lideri u svim uslugama gde imamo telekomunikacionu mrežu. Druga je da postanemo svetski igrač kroz projekat dijaspore i da se generalno širimo po čitavom svetu bazirajući se na medijskom sadržaju i digitalnim servisima. Dakle, naša strategija je kombinacija klasične telekomunikacione strategije i strategije velikih digitalnih platformi kao što su Amazon, Gugl, Fejsbuk i drugi.

Mi danas imamo veliku proizvodnju digitalnih servisa finansiranjem startapa, kao i filmova i serija koji nisu samo za naše korisnike, već su predviđeni za izvoz i prodaju se u čitavom svetu.

Transformacija je izgleda povukla sa sobom i širenje Telekoma Srbija. Prisutni ste danas u 10 zemalja, i to ne samo u regionu već i u Austriji, Nemačkoj, Severnoj Makedoniji... Kakav je u ovoj oblasti plan za naredni period?

- Danas imamo mrežu u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, gde smo apsolutni lideri, a prisutni smo u još sedam zemalja, a od naredne godine i u Americi. U svim ovim zemljama nismo trošili novac na izgradnju sopstvene mreže.

Ovim širenjem sada ćemo pokriti više od 500 miliona korisnika od Amerike do Turske koristeći mreže drugih operatera i ulažući u servise preko kojih ćemo u tim zemljama doći do znatnog broja novih korisnika. Evo, sada samo u Austriji i Švajcarskoj imamo 210.000 korisnika, a krenuli smo da osvajamo i Nemačku i Tursku. Naša ideja je da ulažemo u medijski sadržaj i digitalne servise koje vole da gledaju i koriste korisnici i u drugim zemljama. Za usluge Telekoma vlada veliko interesovanje ne samo naše dijaspore već i svih onih koji potiču s našeg govornog područja. Imamo u ponudi i kanale iz Hrvatske i BiH, a možemo da se pohvalimo i da je 15 odsto naših korisnika Austrijanci. Velike planove imamo za Nemačku, jer je to ogromno tržište na kom se troši više novca za telekomunikacione usluge nego kod nas.

Najavili ste da će sledeće godine 5G mreža biti dostupna korisnicima u Srbiji. Kako se kompanija pripremila za to i ko će vam biti partner za razvoj digitalnih servisa?

- EIB je pre dve godine odlučio da s nama investira u 5G mrežu, jer nas smatraju najvećim operaterom Zapadnog Balkana. Što se tiče razvoja digitalnih servisa, tu nam je partner Vodafon. S ponosom mogu da istaknem da smo već tri godine strateški partneri s Vodafonom, koji je i najbrže rastuća 5G mreža u Evropi.

5G mreža i veštačka inteligencija će za 10 godina promeniti svet. Suštinska prednost 5G u odnosu na ostale tehnologije je što je kašnjenje signala preko nje malo i to će omogućiti robotizaciju, automatsko upravljanje vozilima, i komercijalne primene milijarde senzora. Pomoću niza kamera i senzora u vozilu i na auto-putu biće moguće da nam automobili idu sami, da imamo robote, recimo, u poljoprivredi, da voze kamione... U prvoj fazi brzo ćemo pokriti četiri najveća grada i auto-puteve. Prva velika primena će biti u industriji i već sada imamo zahteve ozbiljnih kompanija u Srbiji. Oni će imati 5G privatne mreže, pomoću kojih će moći da robotizuju i optimizuju sopstvene procese.

I pored očiglednih uspeha, konkurencija vas optužuje za prezaduženost, kritikuju vas i za prodaju infrastrukture. Šta se krije iza napada?

- Poslednjih pet godina, otkako smo krenuli u razvoj, svi napadi su isključivo iz jednog centra, a to je Junajted grupa. Ona se svih ovih godina više bavila time da nas zaustavi, nego da se bazira na sopstveni razvoj. Prvo su krenuli medijski, pa medijsko-politički, a na kraju i lobistički napadi. Kada smo preuzeli Premijer ligu, to se naglo pojačalo i lobirali su od Vašingtona do Brisela da unize našu kompaniju i da pritisnu finansijske institucije da ne rade s nama. Slali su pisma na mnoge adrese, ali ozbiljne institucije ne reaguju na pisma konkurencije. Samo u toku 2023. godine imali smo 1.310 negativnih objava na naš račun s njihove strane. Junajted grupa bila je nadomak dostizanja apsolutnog kablovsko-medijskog monopola u čitavom regionu 2018. godine. U tom trenutku mi smo imali manje od 500.000 korisnika televizije. Interesantno je da firma koja je u stvari kreirala medijski monopol napada nas za monopol, a danas je, za razliku od 2018, konkurencija najveća. Sad već u dosta zgrada, pored nas i SBB, postoje i Jetel i Orion, tako da korisnik ima mnogo veći izbor.

Mogu li ovi napadi da naruše poziciju Telekoma na tržištu?

- Njihova strategija bila je da nas uzdrmaju i uzmu poverenje finansijskih institucija govoreći da smo prezaduženi i da nam je glavni cilj gušenje medija. Tih nekoliko parola oni koriste kako bi zaustavili naš dalji rad. Sama činjenica da ćemo ove godine imati najveći prihod dosad govori suprotno. Pet godina ponavljaju istu rečenicu - Telekom je prezadužen, uzima kredit za plate, neće izdržati ni tri meseca... a ja im poručujem da će sledeća godina biti toliko pobedonosna da će i najsumnjičavije analitičare ubediti da smo sve ove godine mi bili u pravu.

