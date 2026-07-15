SVETKUJEMO POLAGANJE RIZE PRESVETE BOGORODICE: Jednu stvar treba obavezno da uradite pred spavanje
VERNICI srpske Pravoslavne crkve danas slave praznik polaganja rize Presvete Bogorodice.
Ne zaboravite nikada da pred spavanje pomenete ime Presvete Bogorodice. Ne zaboravite da pročitate čuvenu molitvu: “Bogorodice Devo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom! Blagoslovena si ti žena i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja dušama našim.“.
Praznik je nastao jer su za vreme cara Lava Velikog i carice Verine, u Carigradu živela dva ugledna senatora, Galvije i Kandid, rođena braća. Zamolili su cara da ih pusti u Jerusalim da se poklone svetim mestima, i on ih je pustio. U Nazaretu odseli su u kući neke device Jevrejke, koja je držala u tajnoj odaji rizu (mantija) Presvete Bogorodice.
Iz njene odaje su bolesnici izlazili izlečeni, ali ona nije htela da im otkrije u čemu je tajna. Tek kada se uverila da sme i da im kaže, rekla je: „Izvrsni ljudi! Ta božanstvena tajna, za koju vi nastojite da vam je kažem, nikome do današnjega dana nije bila otkrivena. Ali pošto vidim da ste blagočestivi i bogoljubivi ljudi, to ću vam kazati sakrivenu tajnu, nadajući se da ćete ono što čujete od mene sačuvati u sebi, ne pričajući nikome. Ovde ja čuvam sakrivenu rizu Prečiste Deve Marije koja je Hrista Boga rodi.“
Proveli su noć u tim odajama i bili zaprepašćeni divnim, jakim mirisom. Kasnije su Galvije i Kandid uzeli tu svetinju, preneli je u Carigrad i o tome obavestili cara i patrijarha. To je izazvalo veliku radost u carskom gradu. Riza je svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne. Za uspomenu na položenje rize Presvete Bogorodice u Vlahernsku crkvu, ustanovljen je ovaj praznik.
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