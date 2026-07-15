SVETKUJEMO POLAGANJE RIZE PRESVETE BOGORODICE: Jednu stvar treba obavezno da uradite pred spavanje

VERNICI srpske Pravoslavne crkve danas slave praznik polaganja rize Presvete Bogorodice.

Foto: SPC

Ne zaboravite nikada da pred spavanje pomenete ime Presvete Bogorodice. Ne zaboravite da pročitate čuvenu molitvu: “Bogorodice Devo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom! Blagoslovena si ti žena i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja dušama našim.“.

Praznik je nastao jer su za vreme cara Lava Velikog i carice Verine, u Carigradu živela dva ugledna senatora, Galvije i Kandid, rođena braća. Zamolili su cara da ih pusti u Jerusalim da se poklone svetim mestima, i on ih je pustio. U Nazaretu odseli su u kući neke device Jevrejke, koja je držala u tajnoj odaji rizu (mantija) Presvete Bogorodice.

Iz njene odaje su bolesnici izlazili izlečeni, ali ona nije htela da im otkrije u čemu je tajna. Tek kada se uverila da sme i da im kaže, rekla je: „Izvrsni ljudi! Ta božanstvena tajna, za koju vi nastojite da vam je kažem, nikome do današnjega dana nije bila otkrivena. Ali pošto vidim da ste blagočestivi i bogoljubivi ljudi, to ću vam kazati sakrivenu tajnu, nadajući se da ćete ono što čujete od mene sačuvati u sebi, ne pričajući nikome. Ovde ja čuvam sakrivenu rizu Prečiste Deve Marije koja je Hrista Boga rodi.“

Proveli su noć u tim odajama i bili zaprepašćeni divnim, jakim mirisom. Kasnije su Galvije i Kandid uzeli tu svetinju, preneli je u Carigrad i o tome obavestili cara i patrijarha. To je izazvalo veliku radost u carskom gradu. Riza je svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne. Za uspomenu na položenje rize Presvete Bogorodice u Vlahernsku crkvu, ustanovljen je ovaj praznik.

BONUS VIDEO: Lepote Biogradskog jezera