U TRI DELA SRBIJE I DANAS MOGUĆI PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM RHMZ objavio prognozu za naredne dane: Od ovog datuma i iznad 35 stepeni

U SRBIJI će se danas pre podne smenjivati oblačno i sunčano vreme, ponegde s kišom, a od popodneva će biti suvo, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno jak, a uveče će oslabiti. Najniža temperatura biće od 10 na severozapadu Vojvodine do 17 stepeni u Negotinskoj Krajini, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura biće oko 14, a najviša oko 25 stepeni.

Od danas stabilnije vreme

- Danas se samo još pre podne na jugozapadu, jugu i istoku Srbije ponegde očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom, dok će se u ostalim krajevima razvedriti.

Za vikend pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama u subotu od 27 do 30, a u nedelju od 29 do 32 stepena. U noći između subote i nedelje na krajnjem severu Vojvodine, a u nedelju posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom.

Prolazni pljuskovi i grmljavine se ponovo očekuju u ponedeljak u krajevima južno od Save i Dunava, dok će od utorka u celoj Srbiji biti pretežno sunčano i vrlo toplo sa dnevnim maksimumima od 31 do 35 stepeni, a oko 20. juna i malo iznad 35 stepeni. U urbanim sredinama tropske noći - najavio je RHMZ.

Upaljen meteoalarm

U istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM danas je na snazi žuti meteoalarm zbog kiše i grmljavine. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

