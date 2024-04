BOLI ŠTO NAS KRIVE ZA DANKIN NESTANAK: Posle devet dana potrage za dvogodišnjom devojčicom iz Bora, njena majka Ivana Ilić otvorila dušu

SUDBINA dvogodišnje Danke Ilić iz Bora i dalje je misterija, iako smo ušli u deveti dan intenzivne policijske potrage, koja se proširila i na Evropu.

Novih saznanja nema, kao ni potvrde da je devojčica, koja će na Đurđevdan proslaviti drugi rođendan, viđena u Beču. Dete kao da je u zemlju propalo i svi se nadaju, počev od njenih najmilijih, kao i sami istražitelji, da je - živo.

Pojedini portali juče su objavili vest da je Ivana Ilić, majka devojčice, neposredno uoči nestanka ćerke, navodno, pretraživala na internetu granični prelaz Kladovo - Turnu Severin, kao i da je to pokazalo veštačenje njenog mobilnog telefona. Pored toga, prenesena je i informacija da je ona, navodno, "guglala" i kolika je krivična odgovornost za pojedina krivična dela.

PEVAČICA Dragana Mirković svakodnevno apeluje na građane da sve informacije koje mogu da pomognu potrazi, dostave policiji. Ona je saopštila i da je angažovan privatni detektiv, koji pokušava da sazna šta se dogodilo sa Dankom i gde se nalazi, pod uslovom da je na snimku nastalom u Beču zaista ona.

- Hvala ambasadoru Srbije u Beču, koji je svestan koliko sam se potrudila, šerovala, čak neke stvari i privatno radim, sa jednim mojim prijateljem. Čak je uzet i detektiv - rekla je folk-diva za Telegraf.rs. - U dogovoru, naravno, sa mnom, jer vidi koliko je meni stalo, koliko brinem... Uzeo je privatnog detektiva da proba, da vidi gde, šta i kako. Mogu reći i ime, to je Dimi, poznati biznismen i naš kućni prijatelj već dugo godina. Stvarno se trudimo svi, maksimalno. Iskreno se nadam da će dete biti pronađeno, to je apsolutni prioritet, samo molim Boga da sve bude kako treba.

Nedugo nakon ovih šokantnih tvrdnji, koje su na neki način uprli prst u majku kada je reč o nestanku devojčice, u MUP Srbije je "Novostima" rečeno da ove informacije - nisu tačne.



Prvi put nakon osam dana, koliko traje istraga, oglasila se i Dankina majka, takođe demantujući ove navode:

- Telefon je bio na veštačenju, samo ću to reći. Da je tako kako su pojedini mediji preneli, to bi značilo da ja nisam majka koja traži svoje dete, moj status bi bio drugačiji. Držimo se koliko možemo, samo da Danku što pre pronađemo. Čekamo da se sve ovo završi, nadamo se najboljem, a onda ćemo se suprug i ja oglasiti javno, i odgovoriti na sve uvrede, prozivke, nebuloze. Zato se mi ne oglašavamo. Bole me sve te spekulacije, bacanje krivice na mene i supruga.

Na pitanje novinara da li se nada da je njeno dete dobro, Ivana kaže da na drugu opciju ne želi ni da pomisli.

Potraga za devojčicom iz Bora traje od utorka 26. marta, kada je prijavljeno da je ona nestala oko 13.45 dok je bila sa starijim bratom i trudnom majkom u borskom naselju Banjsko Polje. Istraga je ušla u deveti dan, ali jasnih informacija o njenoj sudbini, nažalost, još nema.

Rumunski mediji o potrazi U IZVEŠTAVANjE o nestanku male Danke uključili su se i mediji u Rumuniji, nakon što se pojavio video-snimak iz Beča, gde se tvrdi da dve žene razgovaraju međusobno na rumunskom jeziku. Mediji su preneli informacije o nestanku devojčice i apelovali na građane da se, ukoliko znaju nešto, odmah obrate policiji. Neki od medija su naveli da je reč o misterioznom nestanaku i da srpska policija, u saradnji sa Interpolom i policijom u Beču, intezivno radi na pronalaženju Danke Ilić.

Pojedini mediji preneli su "saznanja iz dobro obaveštenih izvora" da je policija danonoćnim operativnim radom i pregledanjem snimaka sa kamera na graničnom prelazu Kladovo - Turnu Severin, navodno, došla do saznanja da su na graničnom prelazu na Dunavu, između Rumunije i Srbije, prešle dve žene, koje liče na osobe sa snimka koji je nastao u Beču. Na istom snimku, načinjenom u glavnom gradu Austrije je i dete koje podseća na malu Danku.

Ni ova informacija nije zvanično potvrđena. Nagađa se da je možda, u nekom od tih vozila, koja su izašla iz Srbije, bila sakrivena i devojčica. Iz MUP Srbije su ponovo apelovali da se vodi računa na koji se način izveštava o ovom slučaju, jer svaka dezinformacija može loše da utiče na dalju potragu za nestalom devojčicom.



Upitana da prokomentariše video-zapis zabeležen u centru austrijske prestonice, odnosno da li bi snimljena devojčica mogla da bude njena ćerka, majka deteta je rekla da je snimak pogledala, ali da zbog toka istrage ne sme to da komentariše.

- Policiji svaka čast, ljudi ne spavaju, danonoćno traže. Nadam se da ćemo što pre zagrliti naše dete - navodi majka nestale Danke i dodaje da su ona i suprug Miloš zajedno.

Policija je i juče nastavila pretragu terena u Banjskom Polju, gde je, prema prijavi majke, devojčica poslednji put viđena, u ljubičastim pantalonama i maslinastozelenoj jakni. Pripadnici MUP u uniformama i civilu išli su ponovo od jedne do druge kuće, razgovarali sa meštanima, dok su na placu porodice devojčicine majke bili vatrogasci sa ašovima. Inspektori su, takođe, obilazili i tri zgrade u Ozrenskoj ulici.

- U ovom trenutku ne bih mogla da govorim o konkretnim podacima, istraga je od prvog dana jako dinamična i opsežna, a rade se provere na svim mogućim činjenicama i okolnostima. Sve osobe koje bi se mogle dovesti u bilo kakvu vezu sa događajem, proveravaju se detaljno - izjavila je juče major srpske policije Bojana Otović Pjanović.

I sami meštani Bora pričaju da nikada, do sada, nisu videli toliko savremene tehničke opreme na jednom mestu. Sve službe su aktivirane. Istraga i pretraga terena nisu se ograničile samo na dvorište iz kog je, kako se navodi u prijavi, mala Danka nestala, već su se proširile na celu zemlju, posebno na granični pojas.

DIREKTOR Centra za nestalu i zlostavljanu decu Srbije Igor Jurić najavio je da će pregovarati sa Vladom Crne Gore o aktiviranju sistema "Pronađi me", poznatijeg u svetu kao "Amber alert", a koji je uspostavljen u Srbiji. Jurić je to rekao gostujući na podgoričkoj Gradskoj TV i istakao da je za uvođenje tog sistema najvažnija politička volja:

- Usvajanjem inicijative za pokretanje programa "Pronađi me", region bi zaokružio priču i na taj način sve države mogle bi zajedno da deluju u slučaju nestanaka dece. U planu je razgovor sa MUP i Vladom Crne Gore.

- Moglo se desiti da bude nesrećni slučaj - rekla je major policije na pitanje o pravcima istrage. - Ako smo isključili tu mogućnost, istraga se onda dalje kreće u smeru da li je posredi krivično delo. U trenutku kad se pojavio snimak iz Beča, uz koordinaciju, radilo se prvo na proveri verodostojnosti snimka, jer je na mrežama bilo svačega, pa se odmah potom uspostavio kontakt sa čovekom koji ga je i snimio. On je potom u koordinaciji sa nama otišao i podneo prijavu, pa je iste te noći raspisana i žuta Interpolova poternica.

Ko su osumnjičeni, ne mogu da kažem, jer to ne bi bilo niti profesionalno, niti odgovorno. Što se mene tiče, sad su osumnjičeni svi! Uzeti su svi snimci svih mogućih kamera, proverava se sve i ne radi se to samo u Boru nego i u policijskim upravama i u okolnim gradovima, ali i u Beogradu, i to 24 sata, u smenskom radu.

Ambasador Srbije u Beču Marko Blagojević izjavio je juče da se očekuje da austrijska policija obavesti naš MUP o identitetu žena sa snimka koji se u subotu pojavio na društvenim mrežama, kako bi se utvrdilo da li je na tom video-zapisu Danka Ilić. On je naveo da je tamošnja javnost razumela da je veoma važno da se pronađe devojčica sa snimka i da se utvrdi o čemu je tačno reč.

- Prioritet u ovom trenutku nam je da utvrdimo identitet devojčice sa snimka - naglasio je Blagojević.

U Beču još bez novih informacija AUSTRIJSKA policija saopštila je juče da je istraga u slučaju nestale dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, u vezi sa video--snimkom na kojem se, kako se sumnja, vidi devojčica sa dve rumunske državljanke, u punom je jeku i da se ispituju različite opcije.

- Pokrajinska kriminalistička služba proverava da li je reč o nestaloj dvogodišnjakinji iz Srbije. Različite opcije se ispituju, koriste se i tehnička pomagala. Detalje o istrazi trenutno ne možemo da iznosimo u javnost - naveli su iz bečke policije povodom snimka na kojem se vidi devojčica koja liči na Danku (na slici).

On je istakao da je, zbog indicija da su dve žene na snimku u društvu devojčice Rumunke, naša strana stupila u kontakt sa rumunskom zajednicom u Austriji:

- Očekujemo da ćemo, ukoliko ih neko prepozna, saznati o kome se radi. Ambasada i srpska zajednica u Beču imaju dobru saradnju sa tamošnjom policijom, ali i austrijskim kolegama u Srbiji. U Beču imamo naše oficire za vezu, dok su u Beogradu austrijski oficiri. Ja sam u kontaktu i sa ambasadorom Austrije u Srbiji, ali i u stalnom kontaktu sa načelnikom Uprave kriminalističke policije Srbije.

Ambasador Blagojević pohvalio je i reakciju Srba u Austriji, navodeći da su spremni da pomognu i da ljudi iz brojnih oblasti, poput kulture, sporta, društava prijateljstva, pokušavaju da daju doprinos u potrazi za nestalom devojčicom.

Poruke i pozivi ostaju u bazi

STRUČNjAK sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, koji se bavi telekomunikacijama, doc. dr Milan Čabarkapa je istakao da poruke i pozivi obrisani iz mobilnog telefona ostaju u bazi podataka operatera.

Mnogi stručnjaci tvrde da je bitno da se utvrdi i da li su poruke i pozivi iz telefona majke Ivane Ilić, kojima će se svakako ući u trag, brisani i da li je to urađeno namerno, jer su povezani sa slučajem, ili je ona to radila i ranije - rutinski.



- Pored standardnih aplikacija za SMS poruke i pozive koje dolaze fabrički instalirane od strane proizvođača, danas korisnici na mobilnim telefonima imaju najčešće nekoliko dodatno instaliranih aplikacija za Chat. Najpopularnije aplikacije su danas u vlasništvu giganata poput Google, Facebook, Microsoft... Ukoliko su obrisane SMS poruke, one će biti sačuvane u bazama mobilnih operatera. Ukoliko su obrisane poruke iz recimo Facebook Chat, biće sačuvane u bazi "Fejsbuka" - naveo je Čabarkapa i dodao da je uveren da je policija kontaktirala sa tehničkom podrškom ovih velikih kompanija i tražila njihovu bazu podataka - poruka i poziva.