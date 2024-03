POČETAK SEDMICE DONOSI HLADNI FRONT: Biće pljuskova, posebno u ovim delovima Srbije

DO narednog utorka pretežno sunčano i vrlo toplo. Zatim prolazno ali osetnije osveženje. Posle 05. aprila ponovo toplije od proseka.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

Do ponedeljka uveče pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab do umeren južni vetar. Dnevni maksimumi uglavnom od +22 do +26, a lokalno i oko +28 stepeni Celzijusa, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

U ponedeljak krajem dana preko regiona će se početi premeštati hladan front donoseći naoblačenje uz kišu grmljavinske pljuskove i prolazno jak severozapadni vetar.

Pogoršanje bi prvo trebalo zahvatiti zapadne i jugozapadne predele regiona, dok bi se u toku noći ka utorku i u utorak pre podne premestilo preko celog regiona.

U utorak nestabilno uz povremene pljuskove i osetno svežije. Dnevni maksimum bi se trebao kretati od +11 do +18 stepeni Celzijusa, stoji u prognozi.

Narednih dana uglavnom suvo uz sveža jutra i dnevne maksimume oko proseka i oni bi se trebali kretati od +13 do +19 stepeni Celzijusa.

Od 07.04. ponovo toplije i trenutna postavka na ansamble nizu ECMWF-a sugeriše da bi se temperature iznad proseka trebale zadržati do oko 12.04. kada je moguće novo osveženje.

Narednih dana, prvo, jače otopljenje nakon čega se u ponedeljak posle podene očekuje jače osveženje i prvi grmljavinski pljuskovi ove sezone, zaključuje Čubrilo.

(Informer)

BONUS VIDEO: ANKETA: Post zbog religije ili zbog zdravlja