DO 19 STEPENI, ALI I PLJUSKOVI I GRMLJAVINE: Evo kakvo će vreme da bude za vikend i početkom sledeće nedelje

U SRBIJI je danima prisutan trend smene oblaka i sunca, a sudeći prema vremenskoj prognozi, slično vreme se očekuje i za vikend uz temperature više od 14-15 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka za još uvek zimsko godišnje doba.

Foto Pixabay free images

Vremenska prognoza za petak

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je u petodnevnoj prognozi najavio za petak promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo toplije, dok se slaba, kratkotrajna kiša danas očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Duva slab promenljiv vetar. Posle jutarnjih od 0 do 7 stepeni, a najviša dnevna temperature vazduha biće od 14 na jugoistoku, do 19 stepeni Celzijusa na zapadu Srbije.

Vremenska prognoza za subotu

Prvog dana vikenda, u subotu se očekuje naoblačenje sa severozapada, a u drugom delu dana biće povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom. Na istoku Srbije biće umereno oblačno i suvo.

Duvaće slab do umeren vetar, jugoistočni, dok će krajem dana u Vojvodini vetar biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura vazduha biće od 1 do 8 stepeni, a najviša od 15 do čak 19 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za nedelju

U nedelju se očekuje postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru u severnim, pre podne u zapadnim, a posle podne i u ostalim predelima naše zemlje.

- Na visokim planinama padaće slab sneg. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak – najavio je RHMZ.

Najniža temperatura vazduha biće od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za ponedeljak

U ponedeljak, 18. marta, biće promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak.

Najniža temperatura vazduha biće od 1 do 6 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za utorak

U utorak će u našoj zemlji biti promenljivo oblačno. U Nišu i Kragujevcu je moguća kiša, na Zlatiboru pljuskovi.

Prema petodnevnoj vremenskoj prognozi RHMZ-a, najniža temperature vazduha u Beogradu će biti 4, najviša 13 stepeni, u Novom Sadu će biti minimalno 3, maksimalno 13 stepeni. U Nišu se očekuje da u toku dana bude najviše 17, a u Kragujevcu 14 stepeni Celzijusa.

