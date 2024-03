MEMORIJAL SAMO NA MESTU MASAKRA: Roditelji đaka "Ribnikara" nisu zadovoljni odlukom da se veći deo zgrade izuzme iz upotrebe

RODITELjI đaka OŠ "Vladislav Ribnikar" podržali su odluku Vlade Srbije o izgradnji Memorijalnog centra na mestu gde je ubijeno devetoro đaka i školski čuvar. Protive se, međutim, izuzimanju iz upotrebe parcele broj 5053 SO Vračar, u Ulici kralja Milutina 10, po odluci Vlade, "do donošenja urbanističkog, arhitektonskog i građevinskog rešenja za Memorijalni centar i uređenje nove ambijentalne celine".

Roditelji upozoravaju da se time zatvara više od polovine nekadašnje škole, sa pratećim sadržajima, i da bi to moglo da "dovede do urušavanja i zatvaranja škole". Kažu da njihova deca, đaci "Ribnikara" sada nastavu pohađaju u veoma skučenim uslovima zbog čega žele da se ispišu iz ove škole. Zato je Savet roditelja od Vlade zatražio da se odluka o izuzimanju parcele u celosti stavi van snage i da se do donošenja rešenja za memorijalni centar, taj deo škole koristi za nastavu, a da se zatvori samo deo u kojem se dogodio masakr.

Direktor "Ribnikara" Ljubomir Pjevović, međutim, tvrdi da škola radi normalno u prostoru u koji su smešteni đaci u septembru prošle godine, da je u njoj održano i takmičenje iz francuskog jezika na koje su došli i đaci iz drugih škola, i da nema bojazni od zatvaranja.

Inače, deo koji je posle masakra u maju prošle godine zatvoren za nastavu čini oko 60 odsto prostora OŠ "Vladislav Ribnikar", sa ulazom iz Kralja Milutina. Sva odeljenja, ukupno oko 1.000 đaka, od septembra su smeštena u manji deo škole sa ulazom iz Svetozara Markovića, a to je zgrada u koju su ranije išli učenici od prvog do četvrtog razreda.

Vladina Radna grupa RADNA grupe, koju je formirala Vlada Srbije imaće 12 članova, objavljeno je u Službenom glasniku. U Radnoj grupi po jednog predstavnika imaće ministarstva prosvete, kulture i javnih ulaganja, zatim Grad Beograd, gradska opština Vračar. Član je i direktor OŠ "Vladislav Ribnikar", zatim dva predstavnika porodica ubijenih. Članovi su i Aleksandra Ivanković, predstavnica Victim Support Europe, prof. dr Sanja Ćopić, predstavnik Viktimološkog društva Srbije, dr Slavica Ševkušić, viši naučni saradnik, predstavnik Instituta za pedagoška istraživanja, Ognjen Božović, advokat iz Beograda.

Da je to stvorilo velike probleme u nastavi, kaže nam Igor Đorđević, predsednik Saveta roditelja.

- Deca i nastavnici rade u otežanim uslovima zbog čega se deca ispisuju, a ukoliko se se ispiše 20 ili 30 odsto đaka, to znači da će isto toliko nastavnika ostati bez posla - kaže Đorđević.

On pojašnjava o kojim problemima je reč:

- U delu škole koji je zatvoren nalaze se kabineti hemije, fizike, geografije... kojima ni deca ni nastavnci nemaju pristup. U zatvorenom delu ostalo je i dvorište, a od tri sele za fizičko ostala je jedna, jer jedna se nalazi u delu zgrade koji je zatvoren, a jednu koristi Treća gimnazija. Tako sada u istoj sali fizičko rade drugaci i osmaci. Pedagog, psiholog i direktor sede u jednoj prostoriji, a računovodstvo je smešteno u prostoriji u kojoj su bile metle i četke.

Đorđević kaže da kako je nevedeno da će to trajati dok radna grupa ne reši kako memorijalni centar treba da izgleda, ali i upozorava "da do tada mogu da prođu godine čak i decenija". Savet je zatražio da Vlada, odnosno Ministarstvo prosvete, u najkraćem roku, od 48 sati, predstave školi, nastavnicima, zaposlenima, đačkom parlamentu i roditeljima, plan za obezbeđivanje odgovarajućih uslova za nesmetano odvijanje nastave, koji bi zatim Vlada potvrdila formalnom Odlukom uz pisane garancije, čime bi taj plan postao obavezujući za sve.

Izbor porodica PORODICE ubijenih izabrale su i Multidisciplinarni tim, koji će, takođe, biti uključen u planove oko Memorijala. Njega čine: Aleksandar Baucal, prof. Filozofskog fakulteta, dr Olga Manojlović Pintar sa Instituta za noviju istoriju Srbije, Jasmina Nikolić, direktorka Viktimološkog društva, Jasminka Petrović, književnica za decu i mlade, prof. dr Dubravka Stojanović, profesorka Filozofskog fakulteta, i Bratislav Tošković, arhitekta.

Roditelji navode da su i oni i njihova deca uznemirena neizvesnošću sudbine škole i uslova za obrazovanje i pitaju se šta će biti sa ranjenom, preživelom, traumatizovanom, živom decom koji su, takođe žrtve maloletnog masovnog ubice i da li ona imaju pravo na život i na uslove školovanja kakve imaju ostala deca u Srbiji, kao i na pravo na izlečenje od traume.

Takođe, Savet roditelja kao problem ističe i to što u sastav radne grupe za izradu memorijala nije ušao niko od roditelja iz škole, niti od stručnjaka koji su mesecima radili sa decom, pa traže da se u rad uključe i stručnjaci koji i dalje aktivno pomažu roditeljima i deci u isceljenju od trauma.

Od Vlade je zatraženo i da potvrdi svoju raniju odluku o tome da će celokupan nastavni kadar u "Ribnikaru" ostati u radnom odnosu bez obzira na broj učenika u narednim školskim godinama.

