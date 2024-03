NEBO ĆE PROMENITI BOJU: Još jedan fenomen stiže u Srbiju, meteorolog objasnio o čemu je zapravo reč

"PRLjAVA ili žuta kiša" postala je gotovo uobičajena i za naše područje, a prema najavi meteorologa, topao vazduh iz severne Afrike bogat peskom će i u narednom periodu donositi u Srbiju kišu punu peska.

Ali ne samo to, i nebo će izgledati drugačije - biće neobične mutne žućkaste boje.

Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), potvrđuje da se može očekivati narednih dana kiša sa česticama peska.

- Gledajući koncentracije peska u višim slojevima atmosfere može se videti da je koncentracija tog peska najveća iznad Srbije u noći između nedelje i ponedeljka, kao i u ponedeljak u prvom delu dana. S obzirom da mi upravo u tom periodu očekujemo naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i lokalne pljuskove treba računati da će kiša koja bude padala između 10. i 11. marta, i u ponedeljak ujutru, pre podne, naročito biti prljava, odnosno sadržaće čestice peska sa severa Afrike – kaže Slobodan Sovilj.

Ta oblačnost će u ponedeljak, kaže Sovilj, vrlo brzo da se premešta dalje na istok, a takođe i zona sa povećanom koncentracijom peska izSahare, i već popodne i u večernjim satima u ponedeljak koncentracija značajno opasti i u Srbiji i Hrvatskoj, odnosno u našem regionu.

Zamućenost atmosfere i nebo žućkaste boje

Tih dana nebo će poprimiti specifičnu boju, zapravo boju peska.

- Razlog za nebo žućkaste boje jesu iste čestice peska, mada se zamućenost atmosfere najbolje vidi kada je vedro i kada nema oblaka. Tada nam se čini i da sunce slabije sija, a kada ima oblačnosti na nebu i nema padavina onda često vizuelno ne možemo da uočimo taj pesak. Ali, on se i te kako dobro vidi na različitim satelitskim slikama, odnosno, na satelitskim kanalima se jako dobro vidi kada imamo povećanu koncentraciju peska u vazduha – objašnjava Sovilj.

Kako pesak iz Sahare stiže do Srbije

Prema njegovim rečima, povećana koncentracija peska u vazduhu je tipična za područje severa Afrike, međutim, ona se u tim krajevima naročito povećava ako postoje intenzivna uzlazna kretanja vazduha na tom području, a to se dešava kada postoji polje niskog vazdušnog pritiska jer su tada intenzivnija uzlazna kretanja vazduha.

Sovilj kaže da kada se u uzlaznim kretanjima čestice peska iz Sahare podignu na veće visine u atmosferu dalje je neophodno da imamo jaka južna i jugozapadna strujanja koja će te čestice da transportuju preko Sredozemlja do našeg područja.

- Kada su ispunjena oba ova uslova tada se javljaju epizode sa povećanom koncentracijom peska u našoj zemlji. One se najčešće održavaju sve dok imamo intenzivna južna i jugozapadna strujanja koja transportuju te čestice. Nekada te koncentracije mogu biti povećane i više dana, međutim, u ovoj situaciji koju sada očekujemo to će biti znatno kraće zato što se neće to jako južno i jugozapadno strujanje održavati tokom dužeg vremena. Imaćemo promenjiv karakter u ponedeljak, brz prolazak fronta i promenu strujanja i to će usloviti da povećana koncentracija peska brzo napusti naš region – zaključuje meteorolog Sovilj.

