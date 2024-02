PROLEĆE U SRBIJI, U BEOGRADU IZMEREN ČAK 21 STEPEN: Ovi dani doneće kišu, ali i još jednu pojavu

NASTAVLjA se pravo prolećno vreme u Srbiji.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Temperature ovog poslepodneva kreću se širom Srbije od 17 do 20°C, u Beogradu je 21°C. Nešto hladnije sa 14°C. Zlatibor i Sjenica mere 12°C, a najhladnije je Kopaonik sa 6°C. U većem delu Srbije je danas sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Duva umeren jugoistočni vetar.

Današnje temperature više su i za 10-12 stepeni od proseka za ovo doba godine.

Naše područje danas je najtoplije u Evropi.

Veoma toplo vreme nastaviće se i narednih dana.

Sutrašnji dan biće sličan današnjem. Jutarnja temperatura biće od 4 do 10°C, maksimalna dnevna do 21°C, u Beogradu do 20°C.

Više oblaka očekuje se u sredu, a u četvrtak i petak biće uslova za kišu i pljuskove, uglavnom u južnim i centralnim predelima Srbije.

Inače, vetrovito vreme nastaviće se tokom cele ove sedmice. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama jak, na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h.

Osim tople vazdušne mase, sa severa Afrike preko Mediterana do našeg područja očekuje se i dolazak čestica pustinjskog peska. Kako će se ove čestice premeštati višim slojevima atmosfere, u predelima sa kišom očekuje se prljava kiša.

Prema trenutnim prognozama, značajnije zahlađenje ne očekuje se ni tokom prve dekade marta, tako da se očekuje natprosečno toplo vreme i uglavnom stabilno i suvo vreme, uz južna strujanja.

Već sada je sigurno da će ovogdišnji februar biti najtopliji otkad se vrše merenja.

(Telegraf)