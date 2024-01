VREMENSKI ROLERKOSTER: Ujutru veliki minus, popodne čak 16 stepeni, poznato i kad stiže novi hladni talas

"NAREDNIH dana će samo noći i jutra podsećati na zimu, a početkom februara sledi period pravih prolećnih temperatura", najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo iz Novog Sada. Narednih dana, tako, imaćemo dane sa čak 16 i više stepeni, ali će jutra biti prilično hladna. Moguć je i još jedan hladni talas.

Foto: D. Balšić

Prema njegovoj najnovijoj vremenskoj prognozi narednih dana biće uglavnom suvo i prohladno, posebno na istoku regiona uz noćne i jutarnje mrazeve, a oko 2. februara se očekuje toplije uz moguću, prolaznu, kišu.

Do 7. februara biće relativno toplo, temperature će ići lokalno do +16 i više stepeni. Nakon tog datuma ima najava za zahlađenje, mada su još uvek proračuni za taj period rasuti između toplog i hladnog vremena, kaže Marko Čubrilo.

Dnevne temperature iznad proseka, noći i jutra pod mrazom

Narednih dana imaćemo drastičnu razliku u temperaturi vazduha tokom dana. Noći i jutra će biti da sa debelim minusom, ali će zato popodne biti veoma toplo za ovaj period godine.

- Prva tri dana ove nedelje biće pod uticajem anticiklona i očekuje se suvo i stabilno vreme. Noći i jutra će biti hladni sa mrazevima od -7 do -1, lokalno i do -12 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimalne temperature vazduha će biti malo iznad proseka, uglavnom do +4 do +10 stepeni Celzijusa, osim u mestima gde se će magla duže zadržati, tamo će maksimalna temperatura biti oko +1 stepen Celzijusa – kaže Marko Čubrilo.

Odlazak anticiklona i toplije vreme

Prema njegovim rečima, od 1. februara, u četvrtak, jezgro anticiklona odlazi južnije od nas, tako da će se preko nas proširi jugozapadno vazdušno strujanje, te će uz promenljivu oblačnost biti toplije uz vrlo retke jutarnje mrazeve. Dnevne maksimalne temperature će se kretati od +5 do +12.

Čubrilo kaže da je prolazna kiša moguća 2. februara i to uglavnom na severu regiona.

Temperature znatno iznad proseka

Od 3. do oko 7. februara, trebalo bi da se zadrži suvo i relativno toplo vreme, uz dnevne maksimalne temperature od +6 do +14 stepeni, a lokalno i oko +16 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad proseka.

Samo ponegde u kotlinama biće niskih oblaka i magle i dnevni maksimum biće oko +3 stepena Celzijusa.

Neizvesna dalja prognoza

Čubrilo objašnjava da posle 7. februara sinoptika postaje vrlo neizvesna, kako stručno objašnjava, ali trenutno operativni GFS (američki model) i kontrolni ECMWF (evropski model) već 8. februara imaju jače zahlađenje uz sneg, dok ansamble članovi oba modela za sada baš i ne podržavaju tu opciju.

- Dugoročni CFSV2 model, koji je manje pouzdan, u periodu od 7. do oko 10. februara simulira izmenu koja bi nas uvela u zimski režim vremena, dok bi zatim sredinom meseca po aktuelnoj simulaciji ovog modela sinoptika podržavala hladno vreme. Mesečni, dugoročni CFSV2 ima odstupanje vazdušnog pritiska koja daje opciju jakog anticiklona nad severozapadnom Evropom uz održavanje ciklona nad Rusijom i istokom Skandinavije. To je generalno hladan signal ali ne mora da znači da će ceo februar proći u ovoj anomaliji – kaže Čubrilo.

Vreme do petka u Beogradu

Sutra se u Beogradu očekuje da maksimalna dnevna temperatura u Beogradu bude +6, a najniža -1 stepen Celzijusa. Vreme će biti malo i umereno oblačno.

U sredu će u prestonici biti pretežno sunčano, najviša temperatura vazduha će dostići 7 stepeni, a najniža će biti -1 stepen.

U četvrtak će biti do +8 stepeni, najniža temperatura vazduha će biti 0 stepeni i biće malo i umereno oblačno.

U petak u Beogradu temperatura raste do +12 stepeni, a najniža će biti +3 stepena Celzijusa. Moguća je kiša.