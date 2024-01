OVDE SE ODRŽAVA JEDINSTVENO PLIVANJE ZA ČASNI KRST: Srbi iz dve zemlje uskaču u istu reku (FOTO)

OPŠTINA Bela Crkva jedino je mesto u Srbiji u kom bogojavljensko plivanje ima međunarodni karakter, jer u borbi za časni krst učestvuju Srbi iz naše zemlje i iz susedne Rumunije.

Foto: S.Cvetković

Taj jedinstveni običaj se još od 1991. organizuje na obalama reke Nere, koja predstavlja prirodnu granicu između naše dve zemlje.

Sa srpske strane, vernici se okupljaju u selu Vračev Gaj, a sa rumunske u selu Sokolovac, u kom pretežno živi srpski narod.

Tradicija nalaže da se pre ulaska plivača u ledenu vodu brze i nepredvidive reke Nere, na obe obale održi sveta služba.

Kod nas to uvek čini episkop banatski vladika Nikanor, a sa rumunske strane temišvarski vladika Lukijan.

Nakon toga sledi osvećenje vode i bacanje krsta u Neru. Ove godine to će učiniti vladika Nikanor, jer se to radi naizmenično. Krst se uvek baca uzvodno, s obzirom na to da ga bujična reka brzo nosi.

Prijava kandidata traje do 15. januara, u Klubu za podvodne aktivnosti „Bela Crkva“, čiji ronioci brinu o bezbednosti učesnika. Oni preko reke razapnu i sigurnosni konopac, kako bi se plivači za njega uhvatili u slučaju da ih voda ponese.