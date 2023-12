U TRI DELA SRBIJE NA SNAZI METEOALARM: Opasnost zbog snega, leda i ledene kiše

U JUGOISTOČNOJ i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije, danas je na snazi žuti meteoalarm zbog snega i leda.

Foto: Tanjug

- Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - objavio je RHMZ.

Magla i ledena kiša

U Srbiji ujutru na severu pretežno vedro uz lokalnu pojavu magle, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, koja se može lediti na tlu, a na visokim planinama sa slabim snegom.

U toku dana toplije i suvo vreme sa sunčanim intervalima. Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, koje će uglavnom na severu usloviti kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, posle podne istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 10 do 14 stepeni.

U Beogradu suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima. Uveče naoblačenje, koje će tokom noći usloviti slabu kišu.

Vetar slab, južni i jugozapadni, posle podne istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 6, najviša oko 14 stepeni.

Vremenska prognoza za narednih sedam dana

U Srbiji do 19. decembra umereno do potpuno oblačno, u sredu još natprosečno toplo, a od četvrtka temperatura u postepenom padu.

U sredu u košavskom području će duvati umeren i jak jugoistočni, a na planinama jugozapadni vetar. U toku dana uglavnom na severu, a uveče i tokom noći i u većini ostalih krajeva kiša, samo će se na krajnjem jugu i jugoistoku zadržati suvo.

U četvrtak pre podne i sredinom dana na severu prestanak padavina, u ostalim predelima s kišom, koja će na planinama preći u sneg.

U petak i subotu slabe padavine se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Zatim uglavnom suvo, a početkom sledeće sedmice i malo toplije.

