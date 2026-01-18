SUTRA BEZ VODE NA NOVOM BEOGRADU: Pogledajte koje ulice će biti pogođene
JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Novi Beograd zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini.
Potrošači u Ulici Tošin bunar (brojevi 181, 181a, 181b i 181v) ostaće bez vode do 20 časova.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.
Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
