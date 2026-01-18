SUTRA BEZ VODE NA NOVOM BEOGRADU: Pogledajte koje ulice će biti pogođene

DOK se u ranim jutarnjim satima Ripanj još budi pod debelim snežnim pokrivačem, dok su putevi zavejani, a tišina sela prekidana samo škripom snega pod nogama, medicinske sestre i tehničari polivalentne patronaže i Službe kućnog lečenja Doma zdravlja "Voždovac" već su na terenu. Za njih nema "ne može se" - jer tamo gde ne može automobil, ide se peške. A gde ni to nije dovoljno, stiže se traktorom. I do svakog se mora stići.