TRI NOVE LINIJE IĆI ĆE PREKO PUPINOVOG MOSTA DO LEVE OBALE DUNAVA: Do kraja godine, 20 trasa GSP koje idu ka Zemunu prelazi u ruke privatnik

DO kraja godine, čak 20 linija javnog gradskog prevoza koji idu ka Zemunu preći će u ruku privatnika, u skladu sa Odlukom Privremenog organa Grada Beograda.

Foto: Facebook

Takođe, biće uvedeno i nekoliko novih linija, koje će povezivati Zemun sa naseljima na levoj obali Dunava, odnosno teritorijom Palilule. To su trase 103 koja će ići od Bačke do Padinske skele, 105L koja će umesto iz Borče saobraćati od Bačke do Ovče i 112 koja će da vozi od Bačke do Reve.

Kako je obrazloženo u Odluci o usvajanju predloga projekta javno- privatnog partnerstva u obavljanju javnog prevoza, na linijama koje su predmet javno-privatnog partnerstva u narednom periodu ne može da pruži dovoljno kvalitetnu uslugu s obzirom na trenutnu starost vozila, pređenu kilometražu (raubovanost) i amortizacioni period, kao ni da obezbedi dovoljan broj vozača.

Kad je o Zemunu reč, u projektu javno-privatnog partnerstva će biti linije 45, 73, 81, 81 L, 103, 105 L, 112, 612, 613, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 706 E, 707, 708, 709 i 711.

Privatni partner će u narednih pet godina morati u potpunosti da obnovi vozni park, kao i da obezbedi video nadzor u vozilima, zatim brojač putnika, obaveštenje o stajalištu i bežičnu internet konekciju.