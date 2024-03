LAKŠI SUDAR NA AUTO-PUTU: Udes dva vozila u pravcu ka Nišu

ŠIRENjE mreže BG voza biće aktuelizovano narednih nekoliko godina, a zbog specijalne izložbe "Ekspo 2027" prvo će biti izgrađen deo od Zemun Polja do budućeg kompleksa i aerodroma "Nikola Tesla". U planu je zatim da se šine produže sve do Obrenovca, pa će iz ovog sistema biti izuzeta samo opština Grocka. Očekuje se da do 2030. godine šinski sistem postane i osnovni podsistem javnog prevoza u prestonici.