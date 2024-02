UKIDA SE STAJALIŠTE ZBOG RADOVA: Izmene u Bloku 70

PORED deonice na Obilaznici oko Beograda nazvane sektor C, koja će se raditi od Bubanj potoka do Pančeva i biti duga 31 kilometar, u planu je i izgradnja sektora D, koji bi od grada na Tamišu išao do Batajnice, istakao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.