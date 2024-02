NOVA VEZA OD PANČEVA DO BATAJNICE: Na Obilaznici i Sektor D

PORED deonice na Obilaznici oko Beograda nazvane sektor C, koja će se raditi od Bubanj potoka do Pančeva i biti duga 31 kilometar, u planu je i izgradnja sektora D, koji bi od grada na Tamišu išao do Batajnice, istakao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Foto: Sergio Spector

Resorni ministar ranije je izjavio da je sa Saobraćajnim institutom CIP potpisan ugovor za projektovanje sektora C obilaznice i da će u martu on biti završen, ali i izdata građevinska dozvola. Posle tog posla, prema planu javnih nabavki Ministarstva građevine za 2024. godinu, tender za izradu planske i tehničke dokumentacije za sektor D obilaznice trebalo bi da bude raspisan u prvom kvartalu, odnosno do aprila. Procenjena vrednost posla je 1,2 milijarde dinara.

- Kada se završi projektovanje dela od Bubanj potoka do Pančeva, biće dat nalog za projektovanje sektora D, koji će predstavljati vezu grada na Tamišu do novog mosta kod Batajnice, čime će Pančevo dobiti jop jednu obilaznicu na auto-put prema Novom Sadu - rekao je Vesić. - On će se, od Pančeva, iza Borče, Ovče i Krnjače, spajati iznad Pupinovog mosta i gradiće se novi premosnik kod Batajnice. Tako će se od ovog zemunskog naselja do Bubanj potoka stizati za 23 minuta.

Prema njegovim rečima, sektor D biće dug 38 kilometara.