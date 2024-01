PLIVANJE ZA ČASNI KRST U ZEMUNU: Prvo liturgija, a zatim litija ide do Dunava

PLIVANjE za Časni krst biće u petak održano i na Dunavu u Zemunu.

foto: P. D.

U devet časova počinje arhijerejska liturgija u Nikolajevskoj crkvi, posle čega će litija da krene od crkve i nastavi centralnim ulicama do keja, gde će biti održan kulturno - umetnički program i plivanje za Časni krst. Kako je saopšteno iz GO Zemun, zainteresovani plivači mogu da se prijave danas od 17.30 do 21 čas i da obave besplatan lekarski pregled u galeriji Kancelarije za mlade Opštine Zemun.