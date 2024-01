KAKO ĆE RADITI PIJACE: Satnica za drugi dan Božića

ZELENE pijace i pijaca cveća u Krnjači će, u skladu sa preporukom Vlade Srbije, sutra 8. januara raditi skraćeno - od 6 do 14 časova, do će OTC Miljakovac "Beogradski buvljak" biti zatvoren.

Foto Novosti

Radno vreme garaža na pijacama "Palilula" i "Zeleni venac" biće do 15 časova, parkinga na pijaci "Zemun" od 00 do 24 časa, a na Dušanovcu do 15 sati.