ŠAPIĆ: Doček Nove godine u Beogradu pokazao da je srpska prestonica jedna od najbezbednijih u Evropi

Doček Nove godine u Beogradu, baš u vreme kada je najviše potpaljivano stanje nemira i polugrađanskog sukoba, pokazao je da su i Beograđani, kao i svi građani naše zemlje, jedan civilizovan narod koji je potpuno svestan situacije u kojoj se nalazi. Zato treba da počnemo da cenimo činjenicu da mi možemo slobodno da se krećemo ulicama i da smo bezbedni iako živimo u metropoli koja se razvija strahovitom brzinom, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Foto: Grad Beograd

On je, gostujući na TV Hepi, naglasio da je Beograd, objektivno gledano, jedan od najbezbednijih gradova u Evropi, naročito kada ga uporedimo sa gradovima sličnog gabarita i broja stanovnika.

– U Beogradu nemate delove grada u koje vam savetuju da ne idete, ili doba dana kada ne smete tu da zalazite jer je opasno, kao što je to u evropskim metropolama koje su najposećenije turističke destinacije, a upravo je proslava Nove godine to pokazala. Za razliku od Beograda, u centru Milana nije bilo žena pa čak ni Italijana, već su uglavnom bili migranti, a slično je bilo u Parizu i Berlinu gde je bilo nemira i pored toga što je policija izašla na ulice kako bi obezbeđivala proslavu Nove godine. Beograd je bezbedan i siguran sam da će tako ostati i u budućnosti, a beogradska i srpska policija rade veliki posao, ulažu veliki trud i treba ih pohvaliti – naglasio je Šapić.

On je ponovio da u Beogradu praktično nije bilo nijednog incidenta, čak ni pored velike želje da se ovde napravi bure baruta i građanski rat od napada na Skupštinu grada, preko velikog mitinga koji je najavljivan pred sam doček Nove godine u periodu kada su najveće gužve.

– Ja sam se izvinio Beograđanima zbog zatvaranja ulica jer je par desetina ljudi dalo sebi za pravo da može da maltretira građane i apelovao sam tada na sam vrh države da se, uz dužno poštovanje svih građanskih sloboda i demokratskih procedura, povuče jedna linija i da počnemo da se ponašamo u skladu sa zakonima i ustavom ove zemlje. Ovo govorim jer znam da ne postoji bilo koja država u kojoj je, kao kod nas, sve dozvoljeno, čak i ono što je suprotno zakonu – rekao je predsednik Privremenog organa.

Grad Beograd prvi put ove godine nije organizovao vatromet, rekao je Šapić i naveo da ne mogu da se spreče privatne kompanije da to urade. Na Trgu republike, gde je organizovan doček, dodao je, vatrometa nije bilo, on je bio u drugim delovima Beograda, ali ne u organizaciji Grada.

– Ne mogu da verujem da ljudi mogu toliko zlonamerni da budu. Pre dve-tri sedmice sam rekao da Beograd prvi put ove godine neće platiti vatromet i da Skupština grada neće to organizovati, da bismo simbolično ukazali na traumu koju u tom momentu trpe životinje i to smo i uradili, nije ga bilo u našoj organizaciji. Rekao sam takođe i da ćemo ta sredstva donirati udruženjima za zaštitu životinja. Ljudi koji se time bave u Gradu su mi rekli da je to izuzetno teško jer ih ima mnogo i da ne bi bilo fer da svi ne dobiju, a to bi onda bila simbolična suma i zato smo se dogovorili da ćemo od tog novca napraviti hiruršku ordinaciju i da će od sada "Veterina Beograd" imati i tu vrstu usluge za kućne ljubimce koju do sada nije imala – pojasnio je Šapić.

On je istakao da zna da životinje traumatično preživljavaju vatromet, iako je on sastavni deo svakog slavlja.

– U Berlinu i Parizu je poluratno stanje zbog vatrometa, a kod nas je on ipak bio iskontrolisan. Na dočeku smo pored mnogo stranaca, a bilo bi ih mnogo više da nije bilo nemilih događaja, pokazali koliko smo u odnosu na civilizovanu Evropu mi civilizovani, pristojni, kulturni i koliko je kod nas bezbedno – naglasio je Šapić.

Govoreći o geopolitičkoj situaciji i svetu Šapić je rekao da nam u ovom momentu najmanje treba turbulentna situacija kod nas.

– Svi koji se nalazimo na odgovornim mestima treba da smirimo situaciju, da spustimo tenzije, da sačekamo geopolitički rasplet u što boljim i povoljnijim okolnostima. Kod nas sada ne postoji kritična masa i to su ova događanja i pokazala. Verujem da će se situacija stabilizovati i da ćemo ući u normalne procese. Činjenica je da je od početka rata u Ukrajini došlo do ozbiljnog disbalansa u inflaciji koja je uticala na kvalitet svakodnevnog života građana Srbije. Ukoliko budemo i to stabilizovali i budemo nastavili sa ekonomskim razvojem, sačekamo malo bolja vremena za nas, i raščišćavanje situacije koja je poslednjih godina dosegla sam vrhunac. Verujem da je nakon svega došlo vreme za neku novu podelu, neki novi dogovor velikih, novu stabilizaciju, neku „novu Jaltu” – rekao je Šapić.

On je ponovio da ne treba da koristimo velike tragedije, koje su zadesile naš narod u prethodnoj godini, za sakupljanje političkih poena.

– Pre par dana u Češkoj se desila slična tragedija i nikome nije na pamet palo, osim velike tuge i odavanja počasti žrtvama, da to zloupotrebi u političke svrhe. U Češkoj je politička podeljenost veća nego kod nas, a Babiš je izgubio izbore sa veoma malom razlikom u odnosu na opoziciju, ali niko nije iskoristio tragediju da na tome ruši vlast. Kod nas su tragedije zloupotrebljene od strane pojedinih opozicionih partija. Moramo da shvatimo da treba više da cenimo zemlju i društvo u kojem živimo, da čuvamo jedni druge i da ne dozvolimo da manje interesne grupe utiču na dešavanja u našoj zemlji. Treba da postavimo jasne linije da se posle ne bismo „držali za glavu” kad nam se dogode loše stvari jer ova zemlja i društvo moraju da ostanu našoj deci. Ako dozvolimo da postoje stranke i mediji koji vode antisrpsku politiku, a to je već ozbiljno pitanje za ovu državu, i pustimo da se to „klupko” odmota potpuno, nanećemo sebi veliku štetu koju nećemo kao društvo moći da saniramo u decenijama ispred nas – poručio je predsednik Privremenog organa.

Šapić je apelovao da se smire strasti i istakao da odgovorni ljudi treba da učine sve da se ne potpiruje zlo i prihvate različitosti.

– Treba da prihvatimo naše različitosti, ali isto tako ne smemo da dozvolimo da pod plaštom političkog neslaganja vodi antisrpska politika jer ko god to radi, on suštinski uništava našu državu i ne dozvoljava da ona bude dobro mesto za život – rekao je Šapić.

On je istakao da se čeka završetak izbornog procesa i da se zvanično dodele mandati.

– Tek tada ćemo uputiti zvaničan poziv svim odbornicima i nećemo voditi nikakve tajne pregovore. Video sam da Miloš Jovanović i Vojislav Mihajlović odbijaju moj poziv, ali za to ne treba da brinu, jer ako ikada budem hteo sa njima da razgovaram, zvaću Dragana Đilasa direktno, da ne gubimo vreme, jer nam je upravo Jovanović jasno dao do znanja proteklih meseci, gde je mesto odlučivanja. Zato da ponovim, kad se završe svi izborni procesi i dodele mandati listama, uputićemo poziv svim odbornicima, pa i onima iz redova Nove demokratske stranke Srbije, jer ne mogu da verujem da nacionalno orijentisani glasači mogu da prihvate da im je bliži neko ko je spreman da se odrekne dela svoje teritorije i proglasi svoj narod genocidnim, okači šarene zastave na Skupštinu grada i napravi Majdan u Beogradu, što su bile jasne političke teze Srbije protiv nasilja. Mi ćemo u tim razgovorima izneti naše ideje o tome kako Beograd treba da se razvija i ako bude bilo među njima onih koji žele da razgovaraju, budu konstruktivni i smire ovu situaciju, mi ćemo formirati gradsku vlast. Ukoliko ne dobijemo 56 odbornika, ići će se na nove izbore – zaključio je Šapić.