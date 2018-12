Agencije | 25. decembar 2018. 09:35 > 11:25 |

Rekao je da nismo ni blizu rešenja kosovskog problema, jer je za kompromis potrebno dostra energije, da žrtvujete svoju karijeru za dobrobit budućnost svoje dece, a za to, kako smatra, nema niko u Prištini spremnost da to uradi.





Pomagaćemo na sve načine i gledati da sledeće godine povećamo kosovski dodatak da bismo imali još dece i da ljudi tamo imaju budućnost, istakao je i poručio da naš narod može da računa na svoju državu Srbiju.





"Daleko nam je dijalog, a kamoli sporazum. A jedino rešenje je u dijalog", rekao je. Ukazao je na to što predstavnici južne Mitrovice rade sa nekim, kako je rekao, ujedinjenjem Mitrovice. Napomenuo je da neki kažu da to rade, jer se očekuje podela Kosova i zapitao da gde je tu logika s obzirom na to da je reč o klasičnoj suprotnosti. "Kako ujedinjuju Mitrovicu, a očekuju podelu", zapitao je predsednik Vučić.













VUČIĆ OPOZICIJI: NIKUDA NE IDEM ODAVDE, SAMO SANjAJTE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas opoziciji da nikuda ne misli da ide iz Srbije, jer nije ukrao nijedan dinar, za razliku od njih, kaže, koji su vodili prethodnu vlast.



Kaže da je video to što su govorili protivnici vlasti da treba da kupi kartu za Budimpeštu, uz aluziju na slučaj Gruveski, ali da mu ne pada napamet da ide bilo kad i bilo gde.



Vučić je gostujući na Pinku rekao da otkada je postao član vlade i predsednik Srbije nije uvećao imovinu za razliku od njih.



"Ljudi, nemojte da sanjate. Moja deca nisu u Londonu i Njujorku kao vaša. Sve troje moje dece su ovde i neće da idu odavde, osim ako se ne odluče nekad drugačije, ne znam možda će od vas da beže", poručio je Vučić.



"Za razliku od vas nisam ukrao ništa, ni dinara nikada i nigde, nemam uvećano boagstsvo već naprotiv", rekao je Vučić.



Na pitanje kako komentariše to što Vuk Jeremić kaže da će popustiti pod pritiskom iznutra i spolja, Vučić je odgovorio pitanjem - a zašto pritisak na Vučića spolja.



"Zato što neko ne želi snažnu i nezavisnu i jaku Srbiju. Pa, sigurno neće da vrše pritisak spolja zato što nekome smeta slaba Srbija, pa onda bi nastavili da podržavaju takvu Srbiju? Kako to da spolja žele njih, jer znaju koliko je Srbija bila slaba u njihovo vreme, kada su mogli da donesu odluku i nezavisnosti Kosova i Crne Gore".



Vučić je rekao da opozicija nema šta na protestima njemu da kaže, već da on njih ima da pita - odakle vam 500 miliona evra dok ste bili na vlasti?





VUČIĆ: DRŽAVA STVARA OSNOV, NE MOŽE ZA SVE DA BUDE KRIVA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je, odgovarajući na kritike opozicije da vlast gradi Beograd na vodi, a da na pružnim prelazima nema rampi, da su upravo oni ti koji ništa nisu izgradili za sve godine koje su proveli na vlasti.



"Pa, nismo mi valjda išli i rušili rampe koje su Đilas, Jeremić, Stefanović ili Obradović izgradili....", primetio je Vučić i dodao:



"Ništa nisu izgradili. A mi sada imamo moderne vozove Šnajderove, najsavremenije, a pregovaramo o 261 milion za prugu Niš - Dimitrovgrad i tu će biti optičkih kablova", rekao je Vučić za Pink.



Predsednik je, međutim, primetio da sve to ništa neće značiti ako se ne budu poštovala pravila i zapitao: "Šta znači, da je neko kriv, ako se neko zaleti i sleti u reku".



"Ne može država sve da uradi i ne može za sve da bude odgovorna. Država je napravila dobre osnove, ali ne može sve, ne može da ti zabrani da popiješ čašicu više", rekao je predsednik Vučić.



Kao primer je naveo udes u ponedeljak na pružnom prelazu kod Vrnjačke Banje gde je, kaže, sve bilo čisto, nije bilo žbunja, ali se ispostavilo da ne, kako je rekao, neko bio u alkoholisanom stanju.



"Poštujte ljudi propise, ne može država da bude za sve kriva. Evo, znam jedan prelaz u Železniku, gde ima optički kabl i rampa, ali svi je zaobilaze i prolaze okolo. I kada se tu dogodi nesreća, šta ćemo onda da kažemo", zapitao je predsednik Vučić.



ŠTA ĆE SE DESITI 17. JANUARA?



Ja ću 17. januara primiti Putina, a razmišljam samo o tome šta mogu da učinim za građane Srbije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom navoda da opozicija planira da 17. januara u Parizu formira vladu u senci.



"Tog dana primam Putina, imam važnija posla. Ali, ta 'senka' će im ostati duboka, bilo je takvih pokušaja i pre i svi su ostali u senci. Nemam ništa protiv njihove sednice, ali razmišljam samo o rezultatima i šta da uradimo za građane", kaže Vučić.



Povodom prepiske glumaca Sergeja Trifunovića i Miloša Bikovića o protestima na Tviteru i komentara da je Biković stao na njegovu stranu, Vučić kaže:



"Biković nije stao na moju stranu, on neretko kritikuje vlast. On je samo jedan razuman, racionalan i odgovoran mlad čovek. Morate to da shvatite - ljudi koji žive u uskom krugu su sve histeričniji, jer ih je sve manje. Oni to znaju, u Lučanima su dobili tri puta manje glasova od Velimira Ilića i Boška Obradovića na prethodnim izborima".



"Sam Obradović je imao 40 odsto više glasova nego sada svi oni zajedno. Ljudi nisu glupi. Nisu političari tu da budu uvek i doveka, već da bi bili svakodnevno podložni sudu javnosti", rekao je Vučić.



On je podsetio i da je pet protesta inicijative "Ne davimo Beograd" bilo masovnije od sva tri protesta opozicije održana prethodne tri subote.



"Ali, to niko ne sme da kaže danas, jer tamo nije bilo Đilasa, ne smeju istinu da saopšte sami sebi, sebe obmanjuju", kaže Vučić.



VUČIĆ: I U 2019. PRIORITET OTVARANjE RADNIH MESTA



Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će prioritet i u 2019. godini biti otvaranje fabrika i novih radnih mesta.



"Prioritet 2019. godine biće da otvaramo radna mesta, da spustimo nivo nezaposlenosti ispod 10 odsto, da radimo bolje, da stvaramo rast, da možemo da radimo i da gradimo", rekao je Vučić gostujući na TV Pink.



Lično, ističe, živi za otvaranje fabrika.



"Ne možete da mi skinete osmeh sa lica kada otvorim neku fabriku, jer znam da će stotine porodica da ostanu ovde da žive", rekao je Vučić.



Naveo je kao jednu od važnih tursku fabriku "Teklas" u Lebanu, jer je, kaže, to malo mesto, koje mora da napreduje.



Ističe da pominje mala mesta, jer se ona prazne zbog toga što ljudi tamo ne mogu da prežive, dok se Beograd prazni jer mali brolj ljudi želi da ima decu.



"Pogledajte Lebane, tamo nije bilo ničeg. Lepota, a pustinja. Tursku fabriku smo doveli, da 300 porodica može da živi", rekao je Vučić i podsetio da su fabrike otvorene i u Vladičinom Hanu, Krupnju...



