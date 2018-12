Tanjug | 21. decembar 2018. 14:25 |

Poslednja dešavanja na relaciji Haradinaj-Mogerini su samo posledica kašnjenja evropskih procesa koji se tiču Kosova, smatra profesor evropskog prava Avni Mazreku, komentarišući sastanak premijera Kosova i šefice diplomatije EU, dok politikolog Stefan Filipović kaže da Kosovo ničim ne može da uslovljava Evropu, jer, kako je rekao, ono postoji upravo zahvaljujući većini zemlja EU.

Tokom posete Briselu Ramuš Haradinaj je istakao da je EU neodobravanjem vizne liberalizacije zanemarila evropsku perspektivu Kosova, dok je u procesu dijaloga sa Beogradom, kako je rekao, malo toga postignuto.

Premijer privremenih prištinskih institucija odbio je nedavno zahtev EU da ukine takse na srpsku i bosanku robu.

On smatra da ovako oštar stav premijera Kosova samo je rezultat kašnjenja ovih procesa, tvrdi profesor evropskog prava Avni Mazreku, preneo je RT2.

"Poslednji sastanak tehnokrata EU i premijera Kosova je rezultat kašnjenja normalizacije odnosa EU i Kosova.Tehnokrate EU Tusk, Mogerini ostali nisu ljudi koji odlučuju u EU, jer normalizacija odnosa Kosova i EU zavisi i od onih pet države koje nisu priznale Kosovo.Dok ne bude to slučaj nema normalizacije odnosa", rekao je Mazreku.

S druge strane, politikolog Stefan Filipović smatra da oštra retorika Haradinaja i Mogerinijeve neće uticati na Kosovo, a dokaz tome je odlična komunikacija predsednika Kosova sa predstavnicima EU i zapadnih zemalja.

"To da neko može da se cenka sa EU, mora da bude Turska, mora da bude Velika Britanija, SAD, Rusija, eventualno neka veća članica EU.Da sad Kosovo može nečim da uceni EU, a Kosovo postoji kao takvo zbog same podrške i želje većine zemalja EU, to je nemoguće", rekao je Filipović.

Federike Mogerini na kraju svog mandata pokušava da eventualni sporazum Beograda i Prištine zabeleži kao svoj uspeh, ali je njega uloga u procesu posrednička i ona nema mogućnosti da utiče na bilo koju od strana, niti bilo šta da garantuje, istakao je profesor Mazreku.

"Tu je kriza na Bliskom istoku, zatim na Dalekom istoku, pa kriza u Ukrajini, gde EU pokušava da odigra ključnu ulogu. A sama EU nema kapacitet da pronađe rešenje za jedan problem, koji je evropski. Nerešeni problem između Kosova i Srbije je i evropski problem. EU ne može da pronađe evropsko rešenje koje bi bilo zadovoljavajuće za obe strane", dodao je Mazreku.

Iako kritikuje proces dijaloga Haradinaj pokušava da deluje proaktivno nudeći Nacrt sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom, izjavio je Filipović i dodao da je on izazvao interesovanje samo kod beogradskih medija.

"Ramuš Haradinaj pokušava da na unutrašnjem planu čak uz latentnu podršku opozicije, kada je u pitanju Hašim Tači, da zajedno nekako pokušaju da se odupru tom njegovom soliranju i potpunom preuzimanju domena dijaloga i spoljne politike", rekao je Filipović.